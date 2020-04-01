民眾黨團提「滿月成績單」 自詡最能監督的在野黨

民眾黨團統計黨籍立委在委員發言記錄，做為滿月成績單。（民眾黨提供）

2020-04-01 15:50:09

〔記者陳昀／台北報導〕台灣民眾黨中午在立院召開黨政協調會報，拍板組織章程外，立法院民眾黨團也提出「民眾黨團滿月成績單」，民眾黨發言人楊寶楨強調，民眾黨團沒有辜負158萬選民的支持，與其他淪為執政黨側翼的政黨不同，民眾黨絕對是最有能力監督執政黨的在野黨。

楊寶楨轉述說，柯文哲在會中裁示民眾黨組織架構，秘書處由副秘書長陳建璋執掌、組織發展部召集人蔡壁如、文宣創意部主任柯昱安、政策智庫執行長張其祿。

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另外，組織發展部下設國家治理學院，由張清俊擔任主任、吳怡萱擔任公關事務長；文宣創意部下設3位民眾黨發言人，分別由楊寶楨、陳宥丞、蔡峻維出任。

立法院民眾黨團也羅列問政數據，提出「民眾黨團滿月成績單」，楊寶楨強調，民眾黨團沒有辜負158萬選民的支持，與其他淪為執政黨側翼的政黨不同，民眾黨絕對是最有能力監督執政黨的在野黨。

楊寶楨指出，民眾黨團成軍短短1個月，收到近300件選民服務、完成276件，完成率超過九成。統計5位立委在各委員會的發言總次數為73次。此外，已提出並付委18個法案，並總共召開14次記者會，針對一憲二法、居住正義、防疫紓困，以及國土保護等議題提出具體作法。

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