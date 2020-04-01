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「外役監條例」修正案初審通過 累犯受刑人可參與遴選

法務部次長陳明堂表示，法務部贊同修法框架，放寬受刑人遴選資格。（記者劉信德攝）

法務部次長陳明堂表示，法務部贊同修法框架，放寬受刑人遴選資格。（記者劉信德攝）

2020-04-01 16:07:18

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院司法及法制委員會今天初審通過「外役監條例」部分條文修正草案，放寬累犯受刑人可以參與外役監遴選的規定，改為前案已執行完畢且為受6個月以下有期徒刑宣告者，不在此限；而朝野立委對於受刑人參與外役監遴選資格各有堅持，司法委員會召委、民進黨立委周春米裁示本案審查完竣，提案條文與修正動議交由黨團協商。

立法院今審查由民進黨立委邱志偉、許智傑等18人所提出的「外役監條例第4條條文修正草案」，邀請法務部次長陳明堂、法務部矯正署長黃俊棠等人報告並備質詢。

提案指出，現行「外役監條例」條文規定累犯不論前案情節輕重，一概排除於外役監遴選資格之外，有違大法官釋字775號揭示法院於量刑階段，應視累犯個案情節斟酌刑罰之要求，有違反比例原則之虞，此外現代國家刑罰目的已促使受刑人回歸社會生活為原則，為彰顯外役監中間性的功能，有將前案量刑輕微的累犯納入遴選資格之必要，協助更多受刑人及早回歸社會。

陳明堂表示，「外役監條例」修正草案在上一屆國會司法委員會審查過，法務部贊同修法框架，放寬受刑人遴選資格。

國民黨立委李貴敏認為，針對近來韓國「N號房」事件，散播私密影像等犯罪行為，犯下刑法235條等散布猥褻文字、圖像等罪者，應不得參與外役監遴選，也能產生嚇阻效果，然而民進黨立委吳玉琴表示，針對「復仇性色情」法律的部分，應更周延立法。

時代力量黨團總召邱顯智則主張，犯貪汙罪或是重大經濟犯罪，其依法應沒收或收繳犯罪所得，尚未追回者，不得參與外役監遴選；邱顯智說，連犯罪所得都不願意繳回來的人，也根本不符合現行條文中有「悛悔實據」的認定，且時力主張貪汙或經濟犯遴選致外役監後，不適用外役監的「縮短刑期」規定。

由於朝野對外役監參與遴選資格各有不同堅持，本日主席、司委會召委周春米裁示本案審查完竣，提案條文與修正動議都交由黨團協商。

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