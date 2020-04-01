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美售台拖式飛彈專用悍馬車 機動力防護力優於國軍現役車輛

我國陸軍現役拖式飛彈車。（資料照片）

我國陸軍現役拖式飛彈車。（資料照片）

2020-04-01 13:41:46

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美國採購460枚拖式2B（RF）無線導引型反裝甲飛彈，目前正分批交運台灣，國防部在最新送交立院的預算解凍報告中表示，軍方配合這項購案也同步採購拖式飛彈專用的M1167型悍馬車款，無論是在機動力丶裝甲防護力以及射手防護套件等等，均優於我國陸軍現役的M1045型悍馬車，獲得裝備後，將可充分發揮陸軍反裝甲作戰能力。

陸軍官員今天說，我國陸軍現役的拖式飛彈悍馬車，屬一般運兵的基本款車，新採購的則是拖式飛彈用車款，兩者在底盤設計丶裝甲防護上大有不同。

我國現役的拖式2A型反裝甲飛彈，採取傳統的銅線導引，會受銅線長度距離的限制，加上銅線導引有時會受地形環境干擾，可能有偏離目標的情形出現，影響作戰效能。拖式2B型採用無線射頻導引模式，射程可達4500公尺，美軍自2012年起使用。由於射速快，從發射到攻擊完成，時間僅需23秒左右，大幅強化反裝甲部隊的接戰及快速反應能力。

此外，拖式2B型反裝甲飛彈可自敵方戰甲車上方飛越，並直接從防護力較弱的頂部進行攻擊，具有摧毀、癱瘓敵方戰力的設計，對敵方具有強大的威嚇能力。

對於陸軍要採購新型的拖式飛彈悍馬車，立委在審查109年度預算時曾有意見，認為國軍現有各型悍馬車的數量，多達2000多輛，而且還可檢整送給邦交國，因此是否有這個採購必要性，並凍結部分預算，要求國防部提出報告後始得動支。

根據國防部上週送交立院的預算解凍報告指出，此案採購的M1167型悍馬車，屬於拖式飛彈系統標準配賦的載具，無論是在機動力丶裝甲防護力以及射手防護套件等等，均優於我國陸軍現役的M1045型悍馬車，且不同於陸軍要援贈給友邦的M998型悍馬車，獲得裝備後，將可充分發揮陸軍反裝甲作戰能力。

報告並表示，在M1167型拖式飛彈悍馬車獲裝後，將針對現役的M1045型悍馬車進行檢整轉用，例如轉用為指揮車等等，以發揮裝備的最大效益。

陸軍新購的拖式飛彈專用悍馬車，屬M1167型悍馬車款，機動力丶裝甲防護力以及射手防護套件等等，均優於我國陸軍現役的M1045型悍馬車。圖為美軍部隊以M1167悍馬車發射拖式飛彈。（圖：擷取自美國陸軍官網）

陸軍新購的拖式飛彈專用悍馬車，屬M1167型悍馬車款，機動力丶裝甲防護力以及射手防護套件等等，均優於我國陸軍現役的M1045型悍馬車。圖為美軍部隊以M1167悍馬車發射拖式飛彈。（圖：擷取自美國陸軍官網）

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