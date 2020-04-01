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    首頁　>　政治

    農業保險法草案初審通過 政府補助保費比例送朝野協商

    農委會主委陳吉仲強調，不能完全由農業保險取代天然災害救助，補助比例建議訂為百分之五十。（記者劉信德攝）

    農委會主委陳吉仲強調，不能完全由農業保險取代天然災害救助，補助比例建議訂為百分之五十。（記者劉信德攝）

    2020-04-01 13:36:00

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕為安定農民收入，提高農業經營保障，立法院經濟、財政委員會今日聯席初審通過「農業保險法草案」，但關鍵的政府補助保費多寡趴數，立委要求應補助8成，政院版本認為補助5成為上限，因朝野立委無共識，條文保留送朝野協商。

    無法取得共識的院版草案條文規定，「主管機關得對要保人投保農業之保險費予以補助；其補助比率，得依保險標的及險種而定，並以百分之五十為上限。」

    對此，民進黨立委陳素月表示，許多農民對農業保險不是很認識，政府將補助金額提高，可增加農民投保意願；國民黨立委陳超明認為，農業保險一開始應「先求有、再求好」，提高保費補助至8成，農民才會願意投保。

    農委會主委陳吉仲強調，不能用社會福利方式處理，不能完全由農業保險取代天然災害救助，補助比例建議訂為百分之五十。在朝野及農委會無共識下，召委邱議瑩表示，該條補助比例多寡，保留至朝野協商。

    另外，據農委會所擬條文，農業保險是指「為填補天然災害或其他事故所致保險標的之實際或推定損失，經主管機關公告之保險」。

    不過，今日朝野立委對於「天然災害」的颱風、焚風、龍捲風、豪雨、霪雨、冰、寒流、旱災，或地震等所造成災害，以及疫病、蟲害、毒害、市場、環境因素等文字，是否要納入定義中，因立委們無共識，最後也送協商決定。

    陳吉仲說明，這邊所指「疫病」是指像口蹄疫、秋行軍蟲、沙漠蝗蟲、荔枝椿象等，農民面對更大不確定性、市場因素，所以把這些放進來能涵蓋更廣，像是武漢肺炎造成石斑魚無法外銷，未來也可以適用。

    草案條文規定，農業保險依不同保險標的特性及政策目的，由保險業或經主管機關許可的農會、漁會擔任保險人，辦理農業保險業務。

    陳吉仲談及，根據過去試辦經驗，大部分保險公司都很樂意承保，沒有保險公司不保的品項，雖然保險公司承擔農業保險利潤很少，但有機會把保險推廣到農村內。如果是比較有「政策性」的，例如香蕉收入保險，是沒有透過保險公司，而是以鄉鎮農會代辦執行。

    此外，為分散農業保險承保風險，初審條文明訂須成立農業保險基金負責執行。不過，農業保險基金資金來源，國民黨立委要求政府應捐助100億元。農委會主張為遵守財政紀律，政府同意撥付50億元，雙方因無共識，該條文也送朝野協商。

    政府補助農業保險保費多寡，因朝野立委認為要補助的範圍與政院意見不一，該條文保留送朝野協商。 （記者陳鈺馥攝）

    政府補助農業保險保費多寡，因朝野立委認為要補助的範圍與政院意見不一，該條文保留送朝野協商。 （記者陳鈺馥攝）

    為安定農民收入，提高農業經營保障，立法院經濟、財政委員會今日聯席初審通過「農業保險法草案」。（記者陳鈺馥攝）

    為安定農民收入，提高農業經營保障，立法院經濟、財政委員會今日聯席初審通過「農業保險法草案」。（記者陳鈺馥攝）

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