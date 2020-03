WHO一直與台灣合作抗疫？王定宇打臉：10年來70％被拒

2020-03-31 22:55:32

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎(COVID19)疫情險峻,各國嚴防疫情擴散,其中,台灣由於防疫成績斐然,更被各界譽為「全球疫情之下最安全的國家」。近來WHO宣稱,一直都與台灣攜手抗疫。對此,民進黨立委王定宇表示,如此說詞是在誤導,並指出台灣過去10年來,申請參加WHO技術性會議的被拒率高達70%。

王定宇今日在推特發文直言,WHO近來所宣稱一直都與台灣合作打擊全球疫情,如此說詞是在誤導。王定宇再提出數據指出,台灣自2009年至2019年,共向WHO申請參與187場技術性會議,卻僅獲邀參與57場,10年來的被拒率高達7成。

文末,王定宇再標註「#台灣可以幫忙打擊#COVID-19」。貼文一出,各界網友紛紛轉推直呼,「根本就在說謊,中國多年來都在打壓台灣進入國際組織」、「全世界都在看WHO為了中國,可以對台灣多不公平」、「台灣做得很好,全世界都看見」。

該則貼文也被美國智庫CSIS資深顧問葛來儀轉推。

❎ @WHO claims it is working with Taiwan to combat global health problems. That's misleading.



✅From 2009 to 2019, #Taiwan applied to attend 187 WHO technical meetings, but was invited to only 57, for a very high rejection rate of 70%.



????‍⚕️????‍⚕️ #TaiwanCanHelp fight #COVID19 https://t.co/lWiyVv7dlD pic.twitter.com/U5fHgzwh7P