WHO一直與台灣合作抗疫？王定宇打臉：10年來70％被拒

王定宇（見圖）駁斥WHO所宣稱一直與台灣合作對抗全球疫情，並指出，台灣在過去10年來，申請參加WHO的技術性會議，被拒率高達70%。（資料照）

2020-03-31 22:55:32

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID19）疫情險峻，各國嚴防疫情擴散，其中，台灣由於防疫成績斐然，更被各界譽為「全球疫情之下最安全的國家」。近來WHO宣稱，一直都與台灣攜手抗疫。對此，民進黨立委王定宇表示，如此說詞是在誤導，並指出台灣過去10年來，申請參加WHO技術性會議的被拒率高達70％。

王定宇今日在推特發文直言，WHO近來所宣稱一直都與台灣合作打擊全球疫情，如此說詞是在誤導。王定宇再提出數據指出，台灣自2009年至2019年，共向WHO申請參與187場技術性會議，卻僅獲邀參與57場，10年來的被拒率高達7成。

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文末，王定宇再標註「＃台灣可以幫忙打擊＃COVID-19」。貼文一出，各界網友紛紛轉推直呼，「根本就在說謊，中國多年來都在打壓台灣進入國際組織」、「全世界都在看WHO為了中國，可以對台灣多不公平」、「台灣做得很好，全世界都看見」。

該則貼文也被美國智庫CSIS資深顧問葛來儀轉推。

❎ @WHO claims it is working with Taiwan to combat global health problems. That's misleading.



✅From 2009 to 2019, #Taiwan applied to attend 187 WHO technical meetings, but was invited to only 57, for a very high rejection rate of 70%.



????‍⚕️????‍⚕️ #TaiwanCanHelp fight #COVID19 https://t.co/lWiyVv7dlD pic.twitter.com/U5fHgzwh7P — 王定宇 Wang Ting-yu MP ???????? （@MPWangTingyu） March 31, 2020

王定宇該則推特貼文全文。（圖擷取自推特＿@MPWangTingyu）

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