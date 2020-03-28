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罷韓二階今截止 Wecare高雄：光復高雄總部持續服務

罷韓二階連署今為法定截止日。（記者王榮祥翻攝）

罷韓二階連署今為法定截止日。（記者王榮祥翻攝）

2020-03-28 09:39:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕罷韓第二階段連署今天是法定截止日，Wecare高雄向高雄市民致謝，並強調光復高雄總部每天中武12點到晚間6點，持續為大家服務，為罷韓第三階段實質投票做好準備。

Wecare高雄說明，依選罷法規定，罷免案第二階段連署人數要達選舉人數10％以上才能成案、並進入投票階段（查對後），前年高雄市長選舉人數約228萬餘人，也就是有效連署人數至少要22萬8000多人。

罷韓團體1月29日啟動二階連署，依規定要在60天內完成，換算連署最後期限為3月28日、就是今天，但在市民熱烈回應下，罷韓團體提前於3月9日就送出超過40萬份連署。

Wecare高雄表示，因為大家一起努力，第二階段收件目標數與送件行動都提前達成，3月28日也就是今天，是法定第二階段截止日，所有第二階段的動作都在今天要結束。

Wecare高雄進一步指出，雖然第二階段結束，不過光復高雄總部依然會每天12到18時，持續為大家服務，現場也會持續販售各項支持小物，並提醒大家記得做好防疫措施、勤洗手、少群聚。

Wecare高雄提醒，面對鋪天蓋地的韓導宣傳即將回歸，需要大家一起支持來打這場硬戰。

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