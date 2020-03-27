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台灣防疫國際肯定 蔡英文：多國想和台灣交換經驗

蔡英文總統前往中華電信愛國園區行動分公司視察中華電信參與政府防疫情形。（總統府提供）

蔡英文總統前往中華電信愛國園區行動分公司視察中華電信參與政府防疫情形。（總統府提供）

2020-03-27 18:13:56

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天前往中華電信愛國園區行動分公司視察中華電信參與政府防疫情形，感謝中華電信發揮資通訊技術優勢，把先進的科技技術應用在防疫工作裡，她說，台灣這一次在防疫工作上的表現與成就，受到國際上的肯定，很多國家都想和台灣交換經驗，甚至想知道我們具體執行的方式。

蔡總統上午這項行程並未公開，她抵達後，首先聽取「中華電信參與政府防疫簡報」，並與「1922疫情通報及諮詢專線」遠端客服中心人員視訊打氣。

蔡總統致詞時提及，我國在整個疫情處理的過程中，有很多政府與民間共同組成的國家隊，而在防疫科技國家隊的領頭羊，就是中華電信。為了整個科技防疫的超前部署，她知道大家都很拚，年都還沒有過完，初二就被找回來上班，為了防疫工作，盡心盡力。她要向中華電信的所有同仁說聲「大家辛苦了」！

她特別感謝中華電信發揮資通訊技術的優勢，把目前很多先進的技術，應用在防疫工作裡面，讓我國的防疫工作事半功倍。透過這些系統的應用，也讓政府能夠在防疫工作上，做到最即時、最精準、最到位，對於防疫資源調配也有非常關鍵的貢獻，讓台灣變得更安全。

總統說，最近大家需要待在家裡的時間很長，中華電信也推出很多貼心的服務，除了主動打電話關懷檢疫及隔離的民眾，也提供1922專線給民眾最即時的支持。不論是在家中學習，或是在家工作的需求，中華電信也都推出相關的方案來支持，不但可以落實防疫工作，也把對民眾生活的影響減到最低。這就是利用科技解決問題、提升生活水準最好的例子。

總統說，各位有著共赴國難的心情，一起面對疫情對台灣的挑戰，讓人在這個防疫挑戰的過程中，讓我們看到台灣人在高壓之下，所展現出來的創意與無私奉獻的精神。

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