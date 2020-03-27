為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

藍委提案下修選舉、被選舉權年齡 立院付委審查

國民黨立院黨團「投票、參選門檻下修，國民黨挺你」記者會，國民黨立委江啟臣等人與黨籍立委和青年朋友，一同高喊口號，要求修法下修投票年齡門檻下修。（記者王藝菘攝）

國民黨立院黨團「投票、參選門檻下修，國民黨挺你」記者會，國民黨立委江啟臣等人與黨籍立委和青年朋友，一同高喊口號，要求修法下修投票年齡門檻下修。（記者王藝菘攝）

2020-03-27 12:10:32

〔記者黃欣柏／台北報導〕落實18歲公民權已是朝野共識，立法院會今無異議一讀通過國民黨主席、立委江啟臣等人提出的相關憲法修正草案，擬將被選舉權、選舉權門檻分別下修至20歲及18歲，全案送交修憲委員會審查。

江啟臣等人提案指出，我國憲法第130條明定，年滿20歲者有依法選舉之權，年滿23歲者有依法被選舉之權，此現行規定是民國36年公布施行，迄今已超過70年未修正，顯然沒有與時俱進、與世界接軌，跟多數民主國家年滿18歲即可行使投票權的趨勢不符。

提案中提到，我國已多次透過選舉選任總統、立委與民選首長，是具備成熟民主制度的民主國家，且現今教育普及，人民具備一定知識水準，資訊也快速流通，人民的民主素養已與過去不可同日而語，實應下修選舉與被選舉權的年齡限制，以符合社會狀況。

根據草案條文，選舉權行使年齡擬由現行的20歲下修至18歲，被選舉權則參考「民法」的完全行為能力人規定，由23歲下修至20歲。全案今於立法院會完成一讀，交付修憲委員會審查。

據了解，立法院修憲委員會屬於非常設委員會，會在修憲案付委後成立，委員會成員為立委總額3分之1再加1人，名額按各政黨所佔席次比例分配。

至於修憲案的通過門檻，除要經4分之1立委提議外，還要有4分之3以上立委出席、4分之3出席委員決議，公告半年後再經選舉人投票複決，且有效同意票超過選舉人總額一半，才算通過。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
國台辦砲轟民進黨政府「限制選舉權」 網友都笑了
2019-02-01 00:28

國台辦砲轟民進黨政府「限制選舉權」 網友都笑了
談18歲投票權 黃益中：保證金是問題
2016-10-16 10:44

談18歲投票權 黃益中：保證金是問題
全台灣唯一公辦民營的「福祿壽生命藝術園區」

全台灣唯一公辦民營的「福祿壽生命藝術園區」
加深高中生選舉意識 日本政府製作輔助教材
2015-11-17 20:26

加深高中生選舉意識 日本政府製作輔助教材
2015-06-06 06:00

日眾院通過18歲選舉權法案
圖解亂「市」投資攻略

圖解亂「市」投資攻略

政治今日熱門
2020-03-27 09:34

川普正式簽署「台灣法案」 支持台灣鞏固邦交

2020-03-27 08:07

指吳斯懷負面聲量高 江啟臣：他發言可能把國民黨帶歪

2020-03-26 20:24

武漢肺炎》撤換陳時中？時力打臉民眾黨：民調8成挺續任

2020-03-27 06:00

舔共引發全球不滿！媒體爆譚德塞砲轟台灣網軍攻擊

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播