藍委提案下修選舉、被選舉權年齡 立院付委審查

國民黨立院黨團「投票、參選門檻下修，國民黨挺你」記者會，國民黨立委江啟臣等人與黨籍立委和青年朋友，一同高喊口號，要求修法下修投票年齡門檻下修。（記者王藝菘攝）

2020-03-27 12:10:32

〔記者黃欣柏／台北報導〕落實18歲公民權已是朝野共識，立法院會今無異議一讀通過國民黨主席、立委江啟臣等人提出的相關憲法修正草案，擬將被選舉權、選舉權門檻分別下修至20歲及18歲，全案送交修憲委員會審查。

江啟臣等人提案指出，我國憲法第130條明定，年滿20歲者有依法選舉之權，年滿23歲者有依法被選舉之權，此現行規定是民國36年公布施行，迄今已超過70年未修正，顯然沒有與時俱進、與世界接軌，跟多數民主國家年滿18歲即可行使投票權的趨勢不符。

請繼續往下閱讀...

提案中提到，我國已多次透過選舉選任總統、立委與民選首長，是具備成熟民主制度的民主國家，且現今教育普及，人民具備一定知識水準，資訊也快速流通，人民的民主素養已與過去不可同日而語，實應下修選舉與被選舉權的年齡限制，以符合社會狀況。

根據草案條文，選舉權行使年齡擬由現行的20歲下修至18歲，被選舉權則參考「民法」的完全行為能力人規定，由23歲下修至20歲。全案今於立法院會完成一讀，交付修憲委員會審查。

據了解，立法院修憲委員會屬於非常設委員會，會在修憲案付委後成立，委員會成員為立委總額3分之1再加1人，名額按各政黨所佔席次比例分配。

至於修憲案的通過門檻，除要經4分之1立委提議外，還要有4分之3以上立委出席、4分之3出席委員決議，公告半年後再經選舉人投票複決，且有效同意票超過選舉人總額一半，才算通過。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法