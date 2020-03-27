投票18歲、參政20歲 江啟臣：綠說支持卻只有藍提修憲

國民黨立院黨團開記者會，立委江啟臣等人與黨籍立委和青年朋友，一同高喊口號，要求修法下修投票年齡門檻。（記者王藝菘攝）

2020-03-27 11:44:25

〔記者陳昀／台北報導〕立法院國民黨團推動投票、參選門檻下修，黨團40位立委已完成修憲案連署，今將送案至立法院，國民黨團今邀集數名青年共同召開記者會，國民黨主席、立委江啟臣表示，過去國民黨常被說不重視年輕人，但今天為止只有國民黨提出修憲版本，執政黨口口聲聲支持，希望立法院長召開朝野協商，成立修憲委員會，趕快回應青年訴求。

蔣萬安指出，國民黨團修憲版本已完成連署，今天送案到立院，主要內涵包含公民權年齡下修至18歲、被選舉權下修20歲，傳統政治都是「大人」幫年輕人做決定，但到底有沒有真正傾聽年輕人想法？既然18歲就要承擔義務，應該也要能有相對權利，讓他們實際參與公共事務、決定自己的未來，「政治是生活的一部份，不必特別避開，也不必渲染。」

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黨團總召林為洲表示，今天黨團會向立法院長請求召開朝野協商，討論修憲委員會的成立，後續步驟也將全力推動。

黨團首席副書記長林奕華表示，國民黨本來是青年人的政黨，要從這次修憲案開始展開雙臂擁抱年輕人，一起為國家社會努力。她批評，上屆就有下修選舉年齡的修憲案，當時民進黨就是多數黨，卻從不組成修憲委員會，這次若還是做不到，說支持年輕人就只是虛晃一招，呼籲民進黨不要因為擔憂其他修憲案，阻擋年輕人參政的權利。

江啟臣表示，過去國民黨常被說不重視年輕人、跟年輕人距離很遠，但國民黨今天在立法上展現對年輕人的態度，現在年輕人在新興議題的接受度、討論度、議題成熟度，搞不好超越年長世代，不僅有權利，更有責任參與國家社會的未來，與其讓他們在體制外抗議，不如讓他們成為自己的代議士，進入體制為自己的權利發聲。

江啟臣批評，執政黨過去口口聲聲要推動參政年齡下修，但到今天為止只有國民黨提出修憲版本，希望執政黨趕快回應年輕人訴求，也呼籲立法院長趕快召開朝野協商、成立修憲委員會，促成這件事。

「我好感動！」立委楊瓊瓔說，自己也是剛滿23歲時成為候選人，看到這提案覺得這真有其必要，希望達陣成功。

元智大學學生戴志穎表示，很多人懷疑年輕人不夠成熟，但參與政治是每個人的權利，身為國民就有權利參與國家發展，我們每個人從小接受完整的國民教育，國小開始有自治市長，國中以後有學生會，「我們是準備好迎接年輕未來的。 」

立法院國民黨團今開記者會宣布修憲案完成連署，並找來年輕人助陣。（記者陳昀攝）

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