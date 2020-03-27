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獨家》憲兵特勤隊添新裝備 全地形4輪偵蒐摩托車強化機動戰力

憲兵指揮部已採購國產的「全地形4輪偵蒐摩托車」，將可強化憲兵特勤隊的機動戰力。（圖：擷取自光陽機車公司官網）

憲兵指揮部已採購國產的「全地形4輪偵蒐摩托車」，將可強化憲兵特勤隊的機動戰力。（圖：擷取自光陽機車公司官網）

2020-03-27 09:46:10

〔記者羅添斌／台北報導〕負責反劫機丶反劫持的憲兵特勤隊即將有新裝備加入，根據政府電子採購網最新決標資訊顯示，憲兵指揮部已採購了外型十分特殊的「全地形4輪偵蒐摩托車」，並將在4月27日前交貨，政府官員今天透露，這款「全地形4輪偵蒐摩托車」交貨後，將交由憲兵特勤隊運用，「全地形4輪偵蒐摩托車」在山野及特殊地形的機動能力非常強，將可大幅提升憲兵特勤隊的機動戰力。

據指出，「全地形4輪偵蒐摩托車」採用的是台灣製造的MIT產品，憲兵指揮部這一次將先採購2輛，待憲兵特勤隊實際進行戰術訓練後，再評估是否擴大採購數量，以及可以配發的部隊單位。

憲兵特勤隊是我國軍方特種部隊之一，隸屬於憲兵指揮部，負責全國的反劫機及台灣北部地區的反劫持、反破壞任務，憲特還有個別名，就是俗稱的夜鷹特勤隊。過去也曾奉命進入山區進行重大槍擊要犯的追捕行動，有了「全地形4輪偵蒐摩托車」後，對特勤隊員在山區的戰術部署及行動，可以增添其機動能力與火力。

相關官員說，陸軍的特戰指揮部官兵，目前在連級單位也配有KTR偵蒐機車，但為2輪的傳統型機車，特戰營奉命實施長程戰術行軍時，會指派特戰連的偵察排以KTR偵蒐機車為主要載具，運用其高機動性，全程掌握地形、路況，以確保行軍任務萬全。

陸軍特戰營的偵察排，目前使用的是2輪的KTR偵蒐機車。（圖：擷取自軍方青年日報臉書專頁）

陸軍特戰營的偵察排，目前使用的是2輪的KTR偵蒐機車。（圖：擷取自軍方青年日報臉書專頁）

憲兵特勤隊員在國慶活動時，展現格鬥反制戰力。（資料照片）

憲兵特勤隊員在國慶活動時，展現格鬥反制戰力。（資料照片）

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