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苗縣議員江村貴涉貪收押 民進黨團總召籲主動請辭

苗栗縣議會國民黨團書記長、議員江村貴（左二），去年在議會爆粗口嗆在野議員「他媽的」，引爆雙方肢體衝突。（記者鄭名翔翻攝）

苗栗縣議會國民黨團書記長、議員江村貴（左二），去年在議會爆粗口嗆在野議員「他媽的」，引爆雙方肢體衝突。（記者鄭名翔翻攝）

2020-03-26 20:21:30

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣議會國民黨團書記長、議員江村貴，因在頭屋鄉長任內涉貪今被羈押，而去年底江村貴曾因議員文卷調閱權爭議，在議會怒嗆在野議員「他媽的」、「我們就是人多啦」引發肢體衝突，當時遭嗆的民進黨團總召、議員陳光軒則發聲明，呼籲江村貴應立即辭職、國民黨團也應向全體縣民道歉，以示代議政治之負責態度。

曾嗆民進黨議員「他媽的我們就是人多啦」

苗栗縣議會從去年11月就針對文件調閱權爭論不休，開議當天藍營議員與部分在野就為此槓上，散會離席時江村貴對著在野議員爆粗口「 他媽的你們要怎樣？」、 「我們就是人比較多，不然你們要怎樣？」，引爆衝突，陳光軒怒氣上前理論時還被重推一把。

陳光軒今發聲明表示，江村貴問政成績乏善可陳，還屢以國民黨團書記長身分聯合黨籍議員對在野議員進行霸凌式的批判，如今涉及貪汙案件，應立即辭去議員職務；而過去國民黨多位議員因案遭解職，如今甚至連黨團書記長都被收押，顯示國民黨團長期腐敗、放棄監督，使苗栗被冠上「苗栗國」的謔名，呼籲國民黨應向全體縣民道歉。

時代力量議員曾玟學指出，當初江村貴公然嗆稱「國民黨就是人多」，如今接二連三因案遭拔，顯得格外諷刺，且據他所了解，國民黨內仍有議員涉及不法行為，呼籲應早日主動請辭；而國民黨在提名候選人顯然也未曾把關，導致陸續爆出涉案被抓，一再傷害苗栗形象，若國民黨仍依老舊思維、骯髒手段經營地方，遲早會「被選票掃進歷史垃圾桶內」。

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