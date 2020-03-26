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首頁　>　政治

屢派共機擾台！中國國防部嗆聲：絕不容忍台獨勢力

2020-03-26 19:06:37
中國國防部發言人任國強指出，中方絕不容忍台獨勢力及其分裂行徑。（圖取自微博）

中國國防部發言人任國強指出，中方絕不容忍台獨勢力及其分裂行徑。（圖取自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕我國防部16日指出，中國空警500、殲11等軍機罕見在當晚7點飛越台灣西南海域，執行夜間飛行訓練，期間曾接近台灣防空識別區（ADIZ），中國國防部今（26）日證實此事，嗆聲「絕不容忍台獨勢力！」

中國國防部今天舉行每月例行記者會，發言人任國強被詢及，本月16日晚間，多架軍機飛近台灣西南方空域，以及美軍第7艦隊1艘「伯克級」驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell DDG-85）25日航行於台灣海峽，他說：「台灣是中國不可分割的一部分。」

任國強指出，中國人民解放軍組織戰備巡航、聯合演練等系列軍事行動，都是為了維護中國主權和領土完整，有利於保護台海地區和平穩定，維持兩岸同胞的共同利益，這些軍事行動針對的是台獨勢力，與其所做出的種種分裂行徑。

我國防部證實，中國殲11型（見圖）等軍機，罕見於16日晚間7點飛越我國西南方空域。示意圖。（法新社檔案照）

我國防部證實，中國殲11型（見圖）等軍機，罕見於16日晚間7點飛越我國西南方空域。示意圖。（法新社檔案照）

任國強強調，最近，美方在處理台灣問題時，不斷祭出消極動作，包括允許賴清德赴美活動，美國國會還審議通過「台北法案」，還多次派軍艦通過台灣海峽等等，這些行為已經嚴重干涉中國內政，嚴重破壞台海和平穩定，毒化中美兩國、兩軍關係。

任國強說，美向台獨勢力釋放錯誤信號極其危險，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，絕不允許外國勢力打「台灣牌」，絕不容忍任何形式的台獨分裂圖謀和行徑，解放軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗一切分裂活動，維護中國主權和領土完整。

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