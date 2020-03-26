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政院將拍板農民退休金制 30歲投保、65歲退休可望月領2.6萬

行政院長蘇貞昌今天將拍板農民退休金制度。（資料照）

行政院長蘇貞昌今天將拍板農民退休金制度。（資料照）

2020-03-26 09:45:00

〔記者李欣芳／台北報導〕未來農民退休後將可比照軍公教，有月退金可領。行政院長蘇貞昌今天上午主持行政院院會，將正式拍板農委會提報的「農民退休儲金條例草案」，據悉，行政院昨天下午進行這項草案的最後討論與定調，決定今天院會新增這項議案，提報院會通過，根據農委會的規劃，若30歲農民採最高費率6%月繳1428元35年，65歲退休可月領2.6萬元。

不過，行政院院會今天通過的版本是否進行微調，引發關注，根據農委會主委陳吉仲日前在立院答詢時首度說明，若30歲農民採最高費率6%月繳1428元35年，65歲退休可月領2.6萬元；40歲者繳25年月領1.8萬元、50歲者繳15年月領1.3萬元。

農委會規劃這項立法，由行政院送請立法院在本會期完成立法、正式上路。

根據農委會的規劃，農民投保的每月收入以基本工資2萬3800元試算，費率可採1%、2%、3%、4%、5%或6%，政府則對等同樣費率提撥，雙方總計最高存繳12%。

農委會試算，最年輕是從25歲起投保，採費率6%月繳1428元，共繳交40年，65歲退休時可領3萬1480元；不過，實際上最年輕人口居多從30歲開始投保較合理，因此陳吉仲日前是以30歲農民為例說明，最年輕世代農民若採費率6%、月繳1428元，繳交35年，65歲退休時可月領2.6萬元。

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