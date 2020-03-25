邱國正：中國恐中止ECFA 國安會去年早示警

國安局局長邱國正今天出席立法院外交及國防委員會時說，中國對我國打壓沒有停止，有可能中止ECFA。（記者陳志曲攝）

2020-03-25 20:47:33

〔記者鍾麗華／台北報導〕國安局長邱國正今天在立法院表示，中國對我國打壓沒有停止，有可能中止ECFA，事實上，總統府國安會去年9月召開「中國升高對台威脅及介選專案會議」，會中也研判北京對台進行多項極限施壓，可能威脅終止ECFA。

陸委會今天表示，ECFA是兩岸在互惠互利原則下簽署的經濟合作架構協議，列入早期收穫的項目可相互減免關稅或開放市場，實施以來對雙方均有利，希望持續落實。將持續關注陸方有關ECFA的相關發言，不希望陸方因政治因素中止ECFA，造成雙方損失及破壞兩岸關係。

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ECFA為兩岸經濟合作框架協定，於2010年6月29日簽訂，今年將屆滿10年。而ECFA本身僅為「框架」協議，其餘後續協議因2014年「太陽花學運」的抗議而中斷。

對於外界提出在世界貿易組織（WTO）規範中，ECFA為過渡性框架協議，若後續沒完成協商，2020年其中一方可以主張失效不再延續，對此，陸委會曾表示，此10年協商期限說法應該是來自GATT（關稅及貿易總協定）第24條等規定，但WTO會員仍有不同的看法與立場，所以迄今沒有決定性的共識與標準。自2016年以來，政府已一再澄清，兩岸之間洽簽的所有協議均持續有效。

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