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網友問「火車第一節車廂憑啥先到站？」 林佳龍竟認真解釋

交通部長林佳龍日前被網友提出無厘頭的問題「為什麼第一節車廂可以比其他車廂先到目的地？」沒想到，林佳龍竟在私訊中耐心回答問題。（擷取自林佳龍臉書）

交通部長林佳龍日前被網友提出無厘頭的問題「為什麼第一節車廂可以比其他車廂先到目的地？」沒想到，林佳龍竟在私訊中耐心回答問題。（擷取自林佳龍臉書）

2020-03-25 21:34:12

〔即時新聞／綜合報導〕不少網友喜歡拿幽默有趣的有哏問題，詢問台面上的公眾人物。交通部長林佳龍日前被網友提出無厘頭的問題「為什麼第一節車廂可以比其他車廂先到目的地？」沒想到，林佳龍竟在私訊中耐心回答問題。對此，網友紛紛笑稱「這種問題就不用回答啦！」

林佳龍今日在臉書PO文貼出一段與網友的私訊內容，他表示，很多網友都私訊問他這個問題，因此他在臉書上一次解答。只見該私訊中，網友問道「為什麼同樣的錢，第一節車廂可以比其他車廂先到達目的地？X的，台鐵黑錢喔？」

對此，林佳龍認真解釋，雖然第一節車廂比較早進站，但是每一節車廂的門都是同時開啟，所以所有乘客都是同時下車，即使第一節車廂的乘客，也無法提早下車；林並提醒網友，「上下車不要爭先恐後，要先讓車上的乘客下車後再上車！」對於林佳龍的回答，網友則回應「謝謝部長」。

貼文PO出後，目前已獲超過1000次分享與1000多則留言，另有1.5萬多人按讚。網友紛紛表示「我是看到什麼？」、「 那最後一節車廂的CP值最高耶，最晚到又一起下車」、「請問部長，為什麼台鐵比高鐵便宜，卻可以坐比較久」、「辛苦部長了」。

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