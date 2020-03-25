為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

空軍貪誤餐費遭法辦 黃澎孝批小題大作：150元小錢難免浮報

有媒體報導指出，空軍有2個單位超過一半官兵，涉嫌謊報誤餐費，且涉案最高層級達上校，空軍獲報後極為重視，立即組成專案小組行政調查。（資料照）

有媒體報導指出，空軍有2個單位超過一半官兵，涉嫌謊報誤餐費，且涉案最高層級達上校，空軍獲報後極為重視，立即組成專案小組行政調查。（資料照）

2020-03-25 15:21:19

〔即時新聞／綜合報導〕空軍司令部爆出軍士官集體貪瀆浮報誤餐費，調查局、廉政署接獲檢舉，去年4月依涉詐欺罪將全案函送台北地檢署偵辦，有29名軍士官涉案，前國大代表黃澎孝卻反批，「誤餐費」僅是一筆小錢，卻大張旗鼓法辦空軍士官，何必把「行政過失」擴大成「刑事案件」。

有媒體報導指出，空軍有2個單位超過一半官兵，涉嫌謊報誤餐費，且涉案最高層級達上校，連負責審核的空軍人事軍務處也有人涉案，總涉案人數超過一百人，空軍對此澄清表示，經專案小組行政調查，計有29員、共121筆不符規定申領誤餐費，總金額共計1萬8150元，相關人員誤領費用已全數繳回，強調全案刻正由司法機關釐清案情，將秉持「毋枉毋縱」原則辦理，若涉及不法，決不寬貸。

對此空軍「誤餐費」一事，前國大代表黃澎孝批評，才區區150元的誤餐費有那麼嚴重嗎？竟要法務機關與媒體如此大張旗鼓，勞師動眾，他稱由於共機時常繞台挑釁，空軍司令部常要加班，軍士官兵自然會有「誤餐」情事，一筆每天150元而已的小錢，以致於「浮濫」在所難免。

黃澎孝強調，1年下來，也不過5萬4千多元超報，「還不到立委一個月收入的十分之一而已」，何必把「行政過失」擴大成「刑事案件」來辦？黃澎孝反批爆料者，認為若有人發現這狀況，只要向司令部長官或政戰等內部部門舉發就好，讓內部發通令提醒官兵不可「浮報」，問題就解決，怒批將這件事對外爆料的人「居心叵測」。

接著黃澎孝話鋒一轉批評曾稱共機繞台不算挑釁的國民黨不分區立委吳斯懷，黃澎孝表示，按他的邏輯共機沒挑釁，空軍司令部有什麼好緊張？也不用加班「誤餐」，乾脆解散空軍司令部，將省下來的錢多給「吳斯懷們」補發退休俸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
29名官兵疑謊報誤餐費 空軍司令部：若涉不法決不寬貸
2020-03-25 10:05

29名官兵疑謊報誤餐費 空軍司令部：若涉不法決不寬貸
週刊爆國軍大規模貪瀆 空軍司令部：嚴懲不貸
2020-03-25 07:48

週刊爆國軍大規模貪瀆 空軍司令部：嚴懲不貸
皇普莊園 熱銷簽約超過三百戶

皇普莊園 熱銷簽約超過三百戶
吳斯懷、國民黨團怒槓國防部！黃澎孝起底再籲「下架」
2020-03-15 23:23

吳斯懷、國民黨團怒槓國防部！黃澎孝起底再籲「下架」
江啟臣就職未提「九二共識」遭砲轟 黃澎孝：有那麼重要嗎？
2020-03-10 21:17

江啟臣就職未提「九二共識」遭砲轟 黃澎孝：有那麼重要嗎？
圖解亂「市」投資攻略

圖解亂「市」投資攻略

政治今日熱門
2020-03-24 18:30

武漢肺炎》政院公布紓困政策 綜所稅可緩繳 房貸再降1碼 影片

2020-03-24 19:24

莫健向他示警「台灣有必要全面備戰」？ 王定宇批：是假的！

2020-03-25 11:10

獨家》反制中國軍事威脅 愛國者飛彈將實彈攔截射擊訓練

2020-03-25 11:20

長榮機組人員驚傳確診！ 立委痛批交通部被蒙在鼓裡

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播