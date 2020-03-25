空軍貪誤餐費遭法辦 黃澎孝批小題大作：150元小錢難免浮報

有媒體報導指出，空軍有2個單位超過一半官兵，涉嫌謊報誤餐費，且涉案最高層級達上校，空軍獲報後極為重視，立即組成專案小組行政調查。（資料照）

2020-03-25 15:21:19

〔即時新聞／綜合報導〕空軍司令部爆出軍士官集體貪瀆浮報誤餐費，調查局、廉政署接獲檢舉，去年4月依涉詐欺罪將全案函送台北地檢署偵辦，有29名軍士官涉案，前國大代表黃澎孝卻反批，「誤餐費」僅是一筆小錢，卻大張旗鼓法辦空軍士官，何必把「行政過失」擴大成「刑事案件」。

有媒體報導指出，空軍有2個單位超過一半官兵，涉嫌謊報誤餐費，且涉案最高層級達上校，連負責審核的空軍人事軍務處也有人涉案，總涉案人數超過一百人，空軍對此澄清表示，經專案小組行政調查，計有29員、共121筆不符規定申領誤餐費，總金額共計1萬8150元，相關人員誤領費用已全數繳回，強調全案刻正由司法機關釐清案情，將秉持「毋枉毋縱」原則辦理，若涉及不法，決不寬貸。

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對此空軍「誤餐費」一事，前國大代表黃澎孝批評，才區區150元的誤餐費有那麼嚴重嗎？竟要法務機關與媒體如此大張旗鼓，勞師動眾，他稱由於共機時常繞台挑釁，空軍司令部常要加班，軍士官兵自然會有「誤餐」情事，一筆每天150元而已的小錢，以致於「浮濫」在所難免。

黃澎孝強調，1年下來，也不過5萬4千多元超報，「還不到立委一個月收入的十分之一而已」，何必把「行政過失」擴大成「刑事案件」來辦？黃澎孝反批爆料者，認為若有人發現這狀況，只要向司令部長官或政戰等內部部門舉發就好，讓內部發通令提醒官兵不可「浮報」，問題就解決，怒批將這件事對外爆料的人「居心叵測」。

接著黃澎孝話鋒一轉批評曾稱共機繞台不算挑釁的國民黨不分區立委吳斯懷，黃澎孝表示，按他的邏輯共機沒挑釁，空軍司令部有什麼好緊張？也不用加班「誤餐」，乾脆解散空軍司令部，將省下來的錢多給「吳斯懷們」補發退休俸。

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