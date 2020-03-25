台水董座由總經理胡南澤升任 蘇揆最快今核定並公布

經濟部向行政院提報台水董座由總經理胡南澤升任，政院最快今天核定。（圖取自台水官網）

2020-03-25 10:26:46

〔記者李欣芳／台北報導〕前彰化縣長魏明谷閃辭台水董事長後，接任人選引發各界關切，行政院知情官員今天上午受訪表示，經濟部已向行政院提報，台水新董座由現任台水總經理胡南澤升任，目前這份公文還在行政院長蘇貞昌的辦公室。在台水人綠頗佳的胡南澤，曾輔佐三任台水董事長，堪稱台水「最長命總座」。

據悉，蘇貞昌最快今天就會核定胡南澤升任台水董座，人事令也可望在今天公布。

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胡南澤是由台水工程師一路基層做起，歷任組長、工務處經理、區處經理，再到總工程師、副總，2013年升任總經理至今。

近來一波官股企業董事長人事異動，包含桃園航勤公司董事長郭榮宗、華儲公司董事長陳宗義、華夏航科董事長趙麟三人，都已離開原職務，台水董事長魏明谷則是日前突然請辭，傳出與蘇揆禁止政治酬庸有關，但相關人事異動也引發民進黨新潮流派系等派系的不滿。

蘇貞昌昨在立法院受訪表示，去年請魏明谷擔任台水董事長，魏也很努力，但這一年來凡是講到酬庸，魏明谷都會被外界點名。魏才五十幾歲也當過縣長，未來的路還很長，「我很愛護他，我告訴他，這很傷、對團隊也是傷。」蘇揆說，魏表示父親身體有些狀況，一週年也是一個圓滿，能專心陪高齡的父親，所以他很同意，魏也很感謝。

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