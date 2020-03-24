謝謝你們！陳建仁：數萬居家檢疫民眾是抗疫無名英雄

陳建仁今天接受專訪時表示，國外入境者都要進行14天居家檢疫的措施，「真的要謝謝你們，你們都是防疫無名英雄」。（中央社）

2020-03-24 21:43:11

〔中央社〕副總統陳建仁今天表示，台灣目前病例數很少，且大多可以溯源，因此不需要實施封城措施，無名英雄是5萬人到6萬人的居家隔離檢疫者；他研判疫情要緩和至少還需兩個月，但可能流感化，今年秋冬會不會捲土重來，要看各國防疫努力。

面對國際間近期疫情不止，不少國家都採取封城或強烈的手段，試圖抑制疫情。談及台灣現階段的防疫措施，陳建仁今天接受中央社專訪時表示，台灣目前病例數很少，且大多可以溯源，因此不需要實施封城措施。目前約有5萬人到6萬人居家檢疫，被限縮自由；若萬一需要封城，光是台北市就要限縮約200萬人的自由，現在限縮5萬多人的自由就能讓200萬人正常、平安生活，這就是台灣的努力。

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陳建仁表示，目前已實施從國外入境者都要進行14天居家檢疫的措施，「真的要謝謝你們，你們都是防疫無名英雄，沒有你們，台灣防疫工作沒辦法做得很好」。

陳建仁說，一般民眾也要感恩，謝謝這些被隔離的人，因為他們願意被居家檢疫、隔離，犧牲小我，讓大我也就是多數人過正常生活。

台灣人民對公衛參與度 全世界少見

他說，台灣有很好的警政、戶政制度，很好的地方自治、村里長、村里幹事，可以幫忙追蹤隔離檢疫者；他感謝絕大多數台灣人民都是愛己愛人，願意犧牲自由讓疫情得到控制，台灣人民對公共衛生參與的主動、積極、自願，全世界也很少見。

陳建仁指出，例如SARS時期政府說要全民量體溫，因為發燒就會傳染，世界衛生組織（WHO）專家認為「這是個笑話」，不可能辦到。但後來民調結果發現，當時有75%的民眾每天量一次體溫、60%每天量兩次。

專家得知後說只有台灣辦得到，他則說，「是只有台灣人民可以」，因為台灣人民願意犧牲小我、成全大我，達到好的健康環境；現在也是這樣做，自主健康管理、居家檢疫就是犧牲小我，忍受行動不便，成全大我過正常日子。

陳建仁說，武漢肺炎在台灣的確診病例數目前在全世界從多到少排60名，如果將確診病例除以人口數，以發生率來看，台灣的名次還會更後面，是發生率比較低的國家，而且多數病例都可以追蹤到感染源。而確診病患接觸的人，也都進行14天居家檢疫隔離，不會在生活中混雜在一起，讓大家不用擔心。

武漢肺炎傷害經濟 會比SARS嚴重

不過，他也提醒，武漢肺炎疫情對經濟的傷害比SARS大，主因是武漢肺炎來得太猛，以前SARS是密切人傳人，大部分的感染在醫院發生或是在家裡密切長時間接觸才會感染，武漢肺炎只要1公尺到1.5公尺之內且接觸15分鐘以上就會得到感染，傳染力遠大於SARS。

陳建仁說，要預測未來的狀況，必須看各國防疫的努力能否來得及阻擋病毒的擴散。

陳建仁昨天在臉書上預測，目前各國疫情仍處在上升的階段，武漢肺炎要緩和，至少還要兩個月的時間。他接受中央社專訪時表示，有些人認為疫情4月底結束，他覺得這樣的預測過度樂觀，預計大概在5月底時，各國疫情才會達到高峰，慢慢減緩下來。

陳建仁表示，武漢肺炎以輕症、無症狀居多，這些人會繼續在社區內散播病毒。武漢肺炎的病毒和SARS病毒不一樣，會慢慢流感化，如流行性感冒感染到的人很多是輕症、無症狀，會繼續在社區散播病毒，會不會在今年夏天小規模的傳遞，到秋天或冬天繼續流行，要看各國防疫努力的程度。

具台大公共衛生研究所碩士、美國約翰霍普金斯大學理學博士學位的陳建仁，長期致力於流行病學研究，在這次台灣防治武漢肺炎的工作上，不僅扮演幕後總顧問的角色，更與歐盟、美國等各國的衛生決策人員進行防疫交流，隨時掌握國際間最新疫情，為總統蔡英文提供專業意見，參與決策。

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