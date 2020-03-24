操偶師稱武漢病毒惹禍 霹靂布袋戲遭舉報台獨

霹靂布袋戲一名操偶師日前在臉書表示，看到有「冠」字的網友會聯想到「新冠病毒」，「還是叫『武漢病毒』好了」。遭中國網友截圖獵巫，後續演變成舉報霹靂布袋戲「台獨」。（圖擷自微博）

2020-03-24 17:47:53

〔中央社〕霹靂布袋戲一名操偶師日前在臉書表示，看到有「冠」字的網友會聯想到「新冠病毒」，「還是叫『武漢病毒』好了」。遭中國網友截圖獵巫，後續演變成舉報霹靂布袋戲「台獨」。

霹靂布袋戲一名操偶師日前在臉書（Facebook）表示，「每次看到按讚的臉友，名字有『冠』字的都會想到『新冠病毒』」，「還是叫『武漢病毒』好了」。不料今天遭到中國網友截圖，並標記霹靂布袋戲官方微博要求解釋。

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中國網友不僅針對該名霹靂布袋戲操偶師獵巫，甚至對母公司「霹靂國際多媒體股份有限公司」陸續起底，挖出該公司過往的會議簡報及董事長黃強華指「台灣本身就是一個多元融合的一個國家」的受訪畫面，並截圖指稱霹靂布袋戲為「台獨」。

霹靂布袋戲中國大陸粉絲創立的微博「吞雪糖渣辦事處」也在下午發表聲明稱「堅決維護祖國的領土主權神聖不容分割」，表示要將自發的活動延期或取消，並稱後續發展「將視霹靂官方表態與處理而定」。

此外，中國遊戲公司「疊紙遊戲」也在其製作的「閃耀暖暖」遊戲官方微博發表聲明稱，「疊紙遊戲作為一家中國企業，我們始終堅持『一個中國』原則，堅決反對分裂兩岸，堅決維護國家領土完整」，表示終止與霹靂布袋戲的合作。

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