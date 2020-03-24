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陳歐珀籲修正礦業法「霸王條款」列優先法案 蘇揆允重新盤點送審

行政院長蘇貞昌表示，礦業法行政院版草案上屆已送立法院，但審議未完成、屆期不續審，目前行政院正在重新盤點，將以有共識的條文為基礎，再送到立院審議。（記者劉信德攝）

行政院長蘇貞昌表示，礦業法行政院版草案上屆已送立法院，但審議未完成、屆期不續審，目前行政院正在重新盤點，將以有共識的條文為基礎，再送到立院審議。（記者劉信德攝）

2020-03-24 15:32:17

〔記者陳昀／台北報導〕在立法院歷經3年討論的「礦業法修正草案」，上屆未能趕在期滿前三讀。民進黨立委陳歐珀下午在立法院總質詢指出，礦業法中免環評、免告知、免同意的霸王條款應該修正，希望行政院列為優先法案推動；行政院長蘇貞昌連答兩次「好」，並表示政院重新盤點，將以有共識的條文為基礎，再送到立院審議。

陳歐珀指出，宜蘭縣員山鄉永安礦業出現開發污染危機，亟需修正礦業法，永安礦業位於宜蘭縣水源頭，供應一半縣民、22萬人用水量，台灣目前200多個礦區，一半集中在宜蘭、花蓮，讓當地鄉親受到很多環境衝擊。

陳歐珀表示，礦業法修正草案上屆曾提出、這屆他因忙於疫情尚未提出，但認為當中許多霸王條款應該修正，比如既有礦產展延若遭經濟部駁回要負責賠償、申請礦業用地不用經過土地所有人同意，過去大部分礦產也都沒有經過環評，這些都應一併修改。

蘇貞昌表示，礦業法行政院版草案上屆已送立法院，但審議未完成、屆期不續審，目前行政院正在重新盤點，將以有共識的條文為基礎，再送到立院審議。

經濟部長沈榮津表示，經濟部的態度就是「歸零思考」，尤其霸王條款、免環評等不合理條款都會刪除；也會把握強化環境保護、公民參與、加強礦區管理、回饋機制、原民權利等精神。

對於陳歐珀追問是不是能將礦業法修正列為優先法案推動？蘇揆連答兩次：「好！好！」

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