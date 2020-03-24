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因應防疫升高 國軍防疫包開箱

二〇三旅的官田營區今日接訓150名新兵，為強化防疫作為，入營役男在二〇三旅偕同徵集直轄市及鄉鎮區公所等役政單位陪同下，先於各區公所完成體溫量測，並由該旅幹部採取複式確認體溫正常後，始可前往營區報到。（記者蘇永耀攝）

二〇三旅的官田營區今日接訓150名新兵，為強化防疫作為，入營役男在二〇三旅偕同徵集直轄市及鄉鎮區公所等役政單位陪同下，先於各區公所完成體溫量測，並由該旅幹部採取複式確認體溫正常後，始可前往營區報到。（記者蘇永耀攝）

2020-03-24 12:13:40

〔記者蘇永耀／台南報導〕蔡英文總統今日上午前往陸軍八軍團接訓新兵的陸軍二〇三旅視導，了解國軍防疫作為，八軍團表示，二〇三旅肩負南部地區新兵訓練使命，扮演協助訓員由民轉兵的重要角色，為防堵疫情侵入營區，維持國軍戰力，針對新兵接訓作業，採取超前部署

現場並由二〇三旅上校旅長陳生平展示結合救難包構想所發展出的防疫包，作為疫情升高時分區執行任務之用，防疫包的內容物包括個人換洗衣物及日常生活用品等18項物資，例如枕頭、涼被、口糧、酒精等，以因應未來的防疫工作。而這也是該旅在國軍裡的率先之舉。

二〇三旅的官田營區今日接訓150名新兵，為強化防疫作為，入營役男在二〇三旅偕同徵集直轄市及鄉鎮區公所等役政單位陪同下，先於各區公所完成體溫量測，並由該旅幹部採取複式確認體溫正常後，始可前往營區報到。

二〇三旅表示，另接訓單位全程於戶外開設報到站，針對入營役男實施出國人員調查、資料填寫隔離管制、病史查詢、及體格體位判定等積極管制作為。

此外，八軍團所屬的三九化學兵群已派遣兵力進駐二〇三旅，透過持續性消毒，為營區多加強把關。

蔡英文總統今日上午前往陸軍八軍團接訓新兵的陸軍二〇三旅視導，現場並由二〇三旅上校旅長陳生平展示結合救難包構想所發展出的防疫包，作為疫情升高時分區執行任務之用。（記者蘇永耀攝）

蔡英文總統今日上午前往陸軍八軍團接訓新兵的陸軍二〇三旅視導，現場並由二〇三旅上校旅長陳生平展示結合救難包構想所發展出的防疫包，作為疫情升高時分區執行任務之用。（記者蘇永耀攝）

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