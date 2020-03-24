禁酬庸換國營董座掀波 蘇貞昌：我一直是愛護魏明谷的

行政院長蘇貞昌。（記者劉信德攝）

2020-03-24 10:12:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕外界傳聞近期國營事業董事長職務異動，相關人事涉及民進黨派系內部鬥爭，行政院長蘇貞昌今日在立法院受訪強調，外界較有在講的是4個，有3個在桃園，其中2個是任期到任，另外一家做了很不好，汽車還會撞到飛機，3天還撞了2次，所以把人拉下來，也是剛好而已。「至於魏明谷，我一直是愛護他的！」

據了解，最近一波官股企業董事長人事異動，在桃園方面都與中華航空公司有關，包括桃園航勤公司董事長郭榮宗、華儲公司董事長陳宗義、華夏航科董事長趙麟，皆被行政院換人；至於台水董事長魏明谷「被撤換」後，也引發新潮流派系不滿。

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蘇揆今日逐一澄清表示，最近有些國營事業公股相關機構董事長任期先後到期，所以要去處理，他可以藉此大賣人情來拉幫結派，但這不是他的風格，也不是國人期待。

蘇揆提及，他都根據兩個原則，第一不排斥政治人物，政治人物久經歷練，參與政府運作和監督，他們都是很好的人才，尤其是在管理的方面，他一直都有借重，最近也新任一批，對於任期到期，還是有讓其連任的。

蘇揆指出，外界比較提出來講的大概是4個，3個在桃園，其中2個是任期到期，像是華航子公司的事，所以華航董事長跟他講，受疫情衝擊華航現在非常困難，如果屆期不用再派，也可以減少一筆負擔。華航高級主管都已經減薪，能省一筆錢，所以他也同意了。

蘇揆透露，另外有一家做了很不好，不但公司內亂，汽車還會撞到飛機，3天還撞了2次，所以把人拉下來，也是剛好而已。

「至於魏明谷，我一直是愛護他的！」蘇揆談及，去年他請魏明谷擔任台水董事長，魏也很努力做，但這一年來凡是講到酬庸，都會被外界點名。魏明谷才50幾歲也當過縣長，未來的路還很長，「我很愛護他，我告訴他，這很傷、對團隊也是傷」，所以對魏另作安排。

蘇揆說明，魏明谷考慮後告訴他，父親年紀已經很大，身體也有些狀況，要藉一週年也是一個圓滿，能專心全時間陪陪高齡的父親。盡孝要即時，所以他很同意，魏也很感謝，就是這樣。

蘇揆說，希望社會和媒體能多一點原則讓他好做事，自己一直都是用這樣的風格，到今天還是如此堅持，有些地方也許做得不夠周到，自己也要好好檢討，總希望能夠做得更好，蔡政府能更符合人民期待，公股行庫就是把它做好，讓大家覺得好，把業績做出來就是最好的交代。

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