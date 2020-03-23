武漢肺炎》韓國瑜：請中央在南部設大型收治檢疫場所

高雄市長韓國瑜今下午參加與指揮中心視訊會議後表示，會議中建請中央在南部設置大型收治檢疫的場所。（記者李惠洲攝）

2020-03-23 19:53:28

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今下午參加中央流行疫情指揮中心與各縣市視訊會議，會後表示，會中高屏縣市首長均建請中央設置大型收治檢疫的場所，而他早在1個多月前就曾提出來這項需求，另外他也宣布即日起高市府所屬活動中心、運動中心及關懷據點均暫停關閉至5月3日止。

中央流行疫情指揮中心今下午4時與各縣市舉行視訊會議，韓國瑜提前2時主持防疫會議後，就直接在衛生局參加視訊會議，會議結束，韓國瑜也出面說明會議過程。

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韓國瑜說，視訊會議中，高屏地方首長都向中央反映，希望設置大型收治檢疫的場所，希望中央能重視，盡早來規劃，另外在地方防疫會議，也做了重大的決議，高雄市所屬民政局、社會局及運發局的活動中心、老人關懷據點、運動中心即日起暫停關閉至5月3日止，未來14天是台灣面對武漢肺炎的關鍵時刻，因此做了這樣重大的決定。

衛生局長林立人也說，視訊會議中，高雄及台南市均提到需要有大型的檢疫、隔離場所，主要是針對居家簡易的民眾，若無法在家裡居家檢疫，或沒有辦法去防疫旅館，可集中到大型的檢疫、隔離場所。

對於北部出現首例養護機構護理師確診，林立人指出，高雄市從明日起到至5月3日，高雄市的老人活動中心、里活動中心、C級巷弄長照站及社區關懷據點及原民會的文化、健康站均暫停。

另外運發局所屬公辦公營室內封閉型運動場地計，包括中正技擊館（全館封閉）、左營活動中心、國際游泳池室內池、中正運動場健身中心及楠梓射擊場等5處，即日起暫停開放場地至5月3日止。

至於護理之家、老人福利機構等住宿型長照機構計252家，也暫停訪客探視及住民外出、外宿，暫時至5月3日止（視疫情狀況調整），期間可利用視訊方式懇親。

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