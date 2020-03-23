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首頁　>　政治

死刑存廢惹爭議 綠委拋終身監禁

民眾黨立委張其祿（左）質詢法務部長蔡清祥。（擷取自網路）

民眾黨立委張其祿（左）質詢法務部長蔡清祥。（擷取自網路）

2020-03-23 13:30:12

〔記者陳慰慈／台北報導〕立法院司法及法制委員會今天上午開會，請司法院、法務部就「司法正義--死不死刑，保護了誰？」進行專題報告，對於死刑存廢，目前政府政策是逐步廢死，民進黨立委鄭運鵬拋出刑法可增設「終身監禁」不得假釋規定，再每10年進行一次死刑存廢公投，期間並持續檢討死刑政策，以減少民眾的不安感；國民黨立委洪孟楷則批，法務部政策與民意背道而馳。

鄭運鵬指出，李登輝總統在任8年，死刑執行人數184人，陳水扁任內32人、馬英九33人，蔡英文執政迄今為1人，顯示判處死刑定讞跟執行死刑人數逐年減少，但目前大多民眾都反對廢死，因此拋出刑法增加重刑犯「終身監禁」不得假釋規定。

民眾黨立委張其祿表示，歷年來執行死刑人數下降，代表台灣朝向更人權的國家方向發展，但死刑存廢議題每到選舉或重大社會事件發生時，就會引發討論，政府因有壓力，覺得好像必須要馬上做，會執行一、兩個死刑讓社會大眾看，希望法務部執行死刑應有準繩，不要被政治干預，廢死制度相關配套也要做好。

法務部長蔡清祥澄清，執行死刑跟政治毫無關連，法務部一直以來都是逐步廢死，跟世界潮流接軌，但現行法令還是有執行死刑規定，因此對執行死刑都採取非常審慎嚴謹態度，而法務部也設立推動廢死小組，持續跟外界學者專家對話。

立法院司法及法制委員會，23日邀請法務部長蔡清祥報告並備詢。（記者簡榮豐攝）

立法院司法及法制委員會，23日邀請法務部長蔡清祥報告並備詢。（記者簡榮豐攝）

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