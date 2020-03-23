身心障礙鑑定仍聚焦於「損傷」 監院糾正衛福部

監委王幼玲（左）、楊芳婉（右）。（記者謝君臨攝）

2020-03-23 11:34:23

〔記者謝君臨／台北報導〕「身心障礙者權益保障法」於2007年大幅修正，並於2012年實施身心障礙者鑑定及福利服務需求評估等兩項重大新的制度。不過，監委王幼玲、楊芳婉調查發現，修法後的身心障礙鑑定，仍未脫離以「損傷」為焦點的醫療診斷模式，福利服務需求也未落實評估及提供服務；監察院糾正衛福部，要求儘速檢討改進。

監委調查發現，身權法修正前，身心障礙者的定義是採用16項損傷類型與疾病名稱為唯一鑑定基準，不僅互斥，也無法含括各種障礙類別與狀況。

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為接軌國際，修法後對障礙者的認定，雖採世界衛生組織「國際健康功能與身心障礙分類」（ICF）的8大類身心功能障礙類別（BS碼），並納入活動參與及環境因素（DE碼）的考量，但制度實施後，衛福部卻只採用醫師所做的「身體功能及結構」鑑定結果，補助與服務的提供又與身心障礙鑑定結果綁在一起。

監委指出，此舉造成有實質需求的身心障礙者，無法跨過鑑定門檻或限於障礙等級，因而無法取得所需的福利服務資源；例如單耳或單眼功能障礙者，即是受限於BS碼的門檻，而無法取得身心障礙者資格與相關服務。

監委直言，顯然修法後，我國仍未脫離以「損傷」為焦點的醫療診斷模式，個別經驗、需求、活動參與、社會環境等因素造成障礙者的障礙狀況，在現階段鑑定制度的執行，形同口號，完全不符合人權，與身權法當初修正目的有極大落差。

監委強調，衛福部應當依法將「活動參與及環境因素」納入對障礙等級的判定，並逐步檢討配套，調整依照障礙者及其家庭的實際需求提供補助及服務，以落實聯合國身心障礙者權利公約所要求的人權模式。

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