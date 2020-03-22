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罰酒3杯、督導不周 監院要求司法院長對周煙平職務監督

監委王美玉。（資料照，記者謝君臨攝）

監委王美玉。（資料照，記者謝君臨攝）

2020-03-22 13:50:11

〔記者謝君臨／台北報導〕已被停職的新竹地院法官吳振富，被控於擔任該院民事執行處庭長期間，要求助理處理私務、按摩刮痧，日前被監察院彈劾；監委王美玉等人認為，新竹地院院長周煙平監督不周，且另涉於尾牙時未考慮職務上權力差異的影響，迫使一名因看病遲到的女助理罰酒3杯；監委要求司法院長許宗力對周進行職務監督。

監委王美玉、仉桂美、林雅鋒表示，新竹地院民事執行處於去年初某日中午，在院外餐廳舉行2018年度尾牙，女助理小如（化名）當天因病需前往醫院，未準時參加，因同事告知已預留飯菜，因此小如看診後仍前往參與。

監委說，小如抵達時，即聽到同仁轉述周煙平稱遲到罰3杯酒，她說剛回診結束尚未進食，可以唱歌替代，不久一資深同仁便為小如斟滿啤酒，小如見狀感到尷尬，明白若再拒絕形同使院長難堪，迫於情勢而喝下3杯啤酒。

監委認為，周煙平沒有考慮職務上權力差異的影響，及尊重女性同仁的意願，使小如在現實壓力下喝下3杯啤酒，實屬不宜。

此外，監院19日通過彈劾法官吳振富；監委指出，吳振富長期對助理小如、小芳、美美（均化名）交辦規劃香港自由行、訂下午茶等私務；被控對學習司法官及律師轉任法官學員言語霸凌；甚至4度要小芳為其刮痧、按摩，但周煙平均毫無所悉，直到去年6月司法院政風處告知，始知吳私用助理情事。

監委說，周煙平雖指示進行調查，豈料消息竟外洩，使吳振富急洽小芳擬統一說詞，使小芳陷於恐懼，無法相信案件可以公正調查，有損司法威信。新竹地院調查後，周雖對吳作成書面警告，但理由含有諸多個人與家庭背景，容易使人認為合理化吳違失的用意。監委認為，周未盡監督管理責任，請司法院長對他進行職務監督。

監委指出，雖已對吳振富個人言行提出彈劾，但性別友善職場一樣是監院關注重點，除了深化法官、職員與機關首長的性別平權觀念外，機關更需要在制度面建構性別友善職場，真正實踐公約精神，維護性別平權。

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