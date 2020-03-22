為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

台灣經驗助友邦抗疫 聖文森衛生部長讚：患難見真情！

聖文森衛生部長布朗（右）21日提及台灣協助聖文森應對新型冠狀病毒（COVID-19），更熱情表示「患難見真情」。左為台灣大使何震寰。（擷取自聖文森衛生部長布朗臉書）

聖文森衛生部長布朗（右）21日提及台灣協助聖文森應對新型冠狀病毒（COVID-19），更熱情表示「患難見真情」。左為台灣大使何震寰。（擷取自聖文森衛生部長布朗臉書）

2020-03-22 13:56:25

〔記者呂伊萱／綜合報導〕聖文森衛生部長布朗（Luke Browne）21日提及台灣協助聖文森應對新型冠狀病毒（COVID-19），更熱情表示「患難見真情」。聖文森國是台灣國際上的堅實友人，布朗連年在WHA為台灣發聲，慷慨陳詞曾吸引台灣網友湧入布朗臉書道謝。

聖文森於11日出現首例確診病例，聖文森媒體「探照燈」（Searchlight）13日報導聖文森衛生部向台灣尋求幫助，希望獲得應對武漢肺炎的寶貴知識。

報導指出，聖文森衛生部長布朗在首例確診出現後與台灣大使何震寰聯繫，表達聖國盼獲得應對疫情方面的協助。布朗說，台灣與中國（Mainland China）距離僅81英里，但在中國疫情失控時，台灣僅有47例（3月12日資料），「這太不可思議了」。

布朗表示，雙方合作細節尚未確定，不過他相信會有一些成果，「我們正在表達具體需要援助的領域，並試圖了解他們（台灣）一直以來所做的措施」。

何震寰向當地媒體表示已說明台灣措施，例如由衛生部長每日向國民說明最新疫情，維持訊息透明度等。何震寰並說，病毒仍存在不確定性，「各國之間的合作是解決問題的關鍵」，台灣將和聖文森衛生部保持聯繫，依據聖文森實際情況進行評估，並採取最佳做法。

聖文森至今仍維持1例確診案例，布朗21日在其臉書分享此報導，並熱情表示聖文森與台灣共同抗疫的邦誼是「患難見真情」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎逾12000死》傳染途徑、預防措施看這裡
2020-03-22 06:00

武漢肺炎逾12000死》傳染途徑、預防措施看這裡
降低對中依賴》日本擴大CPTPP結盟 台、泰、菲、印尼列潛在對象
2020-03-22 05:30

降低對中依賴》日本擴大CPTPP結盟 台、泰、菲、印尼列潛在對象
養成寶寶抵抗力 母乳內gsMO是關鍵

養成寶寶抵抗力 母乳內gsMO是關鍵
紐西蘭總理點名台灣是「國家」 中國網友崩潰：快道歉！
2020-03-22 00:29

紐西蘭總理點名台灣是「國家」 中國網友崩潰：快道歉！
有朋自遠方來 台灣友邦聖文森參訪大台南智慧中心
2019-10-03 10:40

有朋自遠方來 台灣友邦聖文森參訪大台南智慧中心
午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品

午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品
聖文森部長世衛發聲挺台 蔡英文到訪致謝
2019-07-18 05:30

聖文森部長世衛發聲挺台 蔡英文到訪致謝
聖文森挺台衛生部長喊「我愛台灣」 小英這張握手照網暴動！
2019-07-17 10:18

聖文森挺台衛生部長喊「我愛台灣」 小英這張握手照網暴動！
政治今日熱門
2020-03-21 19:18

吳斯懷稱共機繞台不算挑釁 國民黨火速切割

2020-03-21 22:33

新華社批陳建仁造謠 總統府反擊要中國公布病毒檢驗實況

2020-03-21 21:25

「賴桑」砸數億買10座山就為了種樹 網淚喊：真偉人！

2020-03-22 00:06

質詢台一席話讓玻璃心碎 中國網民抓狂：活捉王定宇！

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播