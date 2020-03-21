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吳斯懷稱共機繞台不算挑釁 他點出3大錯誤轟：居心叵測

國民黨立委吳斯懷日前向行政院提出書面質詢竟指，共軍繞台「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」，要國防部不要誤導。（資料照）

國民黨立委吳斯懷日前向行政院提出書面質詢竟指，共軍繞台「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」，要國防部不要誤導。（資料照）

2020-03-21 16:51:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國軍機從2月以來至少4次襲擾我外圍空域，但國民黨立委吳斯懷日前向行政院提出書面質詢竟指，共軍繞台「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」，要國防部不要誤導。對此，民進黨副秘書長林鶴明舉3點砲轟吳斯懷，「若為無知則可無視，若刻意為之則居心叵測」！

武漢肺炎疫情延燒，共機卻繞台恫嚇台灣，吳斯懷在本月11日以書面質詢指稱，繞台究竟是經過台灣「周邊空域」還是「侵犯領空」相差極大，不論美軍或共機經（繞）過台灣周邊空域，「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」，要國防部不要誤導。

對此，林鶴明在臉書表示，吳斯懷作為國民黨不分區立委，又曾官拜中華民國陸軍中將，身為軍人的他怎麼會不知道軍事訓練的目的為何？林鶴明並點出吳斯懷此番言論有3大錯誤。

「第一、 將共軍繞台行為去脈絡化。」林鶴明說，中共軍機繞台不是第一次，也不是最後一次，不是來觀光，更不是剛好路過。「防空識別區和領空的概念當然不同，光是數度侵擾防空識別區，造成空軍必須隨之應變，就有其目的」。

「第二、面對共軍行為的鴕鳥心態。」林鶴明提出中共解放軍在2019年小年夜公布的「我的戰鷹繞著寶島飛」MV，質問吳斯懷難道忘記解放軍刻意把台灣地標和景點放到影片中，「加上共機的演訓影片，大量的暗示對台灣的侵略意圖？」

「第三、忽視共軍戰略將有礙台灣建立正確國防觀念。」林鶴明指出，吳斯懷曾經身為國軍中將，接觸的國防事務絕對不同一般小兵，戰略兩個字不知道還記不記得。共機繞台絕對是中共對台灣軍事行為的一環，吳斯懷認為台灣要建立正確國防觀念，這點他同意，「但是忽視共軍對台灣的戰略，是無法讓台灣建立正確的國防觀念的」。

最後，林鶴明強調，吳斯懷刻意模糊共軍的戰略，還反過來質疑台灣政府意識型態操作導致兩岸現況，這才是吳斯懷最壞的地方。「簡單來說，若為無知則可無視若刻意為之則居心叵測」。

針對吳斯懷的說法，國防部今（21）中午再度回應，中共不顧其內部疫情嚴重，竟於我國周邊海空域進行4次「針對性」訓練，都是「挑釁」、「威脅」的具體事證，國防部以負責任的態度，就事實陳述、絕無誤導。

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