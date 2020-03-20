政府要漲健保費對付台商？蘇揆：假消息

行政院長蘇貞昌表示，所謂「對付台商」是假消息。（記者廖振輝攝）

2020-03-20 11:56:44

〔記者黃欣柏／台北報導〕民進黨立委林俊憲日前提案在「全民健康保險法」中增定「黃安條款」，引發討論，國民黨立委溫玉霞今在立法院質詢時指出，此事造成台商圈雞飛狗跳，呼籲政府不要為特定人士一竿子打翻台商。對此，行政院長蘇貞昌答詢時強調，所謂「對付台商」是假消息；衛福部長陳時中也說，這僅是立委的提案，政府的態度就是「量能付費」、達到公平。

溫玉霞質詢指出，最近很多台商都為了健保費的事情雞飛狗跳，因為有立委為了要修理「某人」而提案提高健保費，如果沒有在台灣住滿183天，最高級距每年要繳10萬2432元，最少也要繳2萬5776元，這對台商不公平，因為這些人並非都是有錢人，有些可能只是在那上班，有些可能是嫁到當地，也有些只是陪著先生過去。

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溫玉霞強調，這些人一年回來絕對沒有183天，但還是依照規定繳交健保費，他們對此並沒有怨言，只是這次一次要調高至2萬多塊到10萬多塊，實在太不公平，現在大家都在反彈，健保黑洞怎麼會是台商造成的問題，對此健保署應該要說明清楚。

陳時中答詢指出，並沒有所謂修理台商的問題，健保完全都是量能付費，也就是根據能力來付費，所有國民都是一樣的待遇，我們只要確實清查每個人的能力，並根據其能力劃入健保等級，那就是公平，現在只是有些人的海外所得沒辦法在台灣呈現出來，所以有低繳的情況，目前正在研究如何確實做到量能付費，達到公平精神。

陳時中強調，該提案畢竟不是政府的政策，立委有相關提案，大家可以討論，但政府的態度就是量能付費，並且讓大家有一個清楚的規則可依循。

蘇貞昌也指出，台灣的健保是全世界最好，受到大家的稱讚，這麼好的東西不能讓它倒，政府對此有兩個態度，一個是讓它永續存在，第二個是要公平給付，有人沒有照他的能力來繳費，這樣不公平，但絕對沒有什麼要對付、修理台商，這是有人惡意傳播的假消息。

對於溫玉霞呼籲不能為了對付特定「吃碗內、洗碗外」的人而一竿子打翻台商，蘇貞昌強調，我們應一起譴責那些對台灣不好，整天對台灣亂講話的人，這些人絕對不是台商，政府也沒有要對付台商，健保如果做得好，對台商也是好事，畢竟台商再多錢都在捐了，也沒有在計較這些。

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