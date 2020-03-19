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首頁　>　政治

遭司法院酸「少數民團」 陪審團協會：感謝看得起

陪審團協會理事長吳景欽呼籲司法院對話。（資料照）

陪審團協會理事長吳景欽呼籲司法院對話。（資料照）

2020-03-19 18:27:57

〔記者吳政峰／台北報導〕陪審團協會18日轟司法院力推「國民參審」是假改革，還點名司法院長許宗力不適任，時隔一天，司法院強力回擊，酸陪審團協會是「少數民團」，還批「扭曲事實」。陪審團協會理事長吳景欽得悉後，以「感謝司法院看得我們這個小團體」回應，並呼籲許宗力與秘書長林輝煌應以溝通取代嘲諷。

吳景欽指出，雖然「民不與官鬥」，但司法院回應酸度破表，令人納悶，話說如此，他還是認為，任何政策最重要的是溝通與對話，相互理解才能擬制讓人民接受的審判制度，而非用酸言酸語、譏諷的方式看待民團意見。

吳景欽表示，司法院拿出自己委託政大做的民調，稱有高達8成的人支持國民參審，但根據陪審團協會做的民調，絕大多數人也支持陪審，這種有機構效應的民調結果，最後就是變成公說公有理、婆說婆有理的窘況。

「應參考第三方機構做的民調」吳景欽拿出由前法務部長曾勇夫擔任理事長的台灣法學領航協會委託世新大學的民調，雖然有高達七成的民眾支持參審（職業與國民法官合審合判）、陪審（陪審員認定事實，法官判刑）、觀審（國民提供意見給法官參考）等三種人民參與審判的制度，但高達66.3%的人沒聽過「國民法庭」、「國民參審」、「國民法官」，更只有7%的人知道其中規定。

吳景欽認為，只有少數人知道甚麼是國民參審，但司法院卻說有8成民眾支持，這種數據沒有盲點嗎？掌握龐大資源的司法院應反躬自省，「謙卑謙卑再謙卑」！

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