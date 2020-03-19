政院宣告生煤條例部分條文失效 環團批粗暴

環保團體與時力立委陳椒華今在立法院召開記者會，批評行政院宣告生煤管制條例部分條文失效的做法是粗暴霸凌行為。（記者簡榮豐攝）

2020-03-19 11:56:19

〔記者彭琬馨／台北報導〕台中火力發電廠爭議不斷，更引發台中市府與行政院的互相角力。多個環保團體與時力立委陳椒華今在立法院召開記者會，批評行政院宣告生煤管制條例部分條文失效的做法是粗暴霸凌行為，陳椒華並說，她將再度提出空汙法修正案，主張地方應有減煤權限，呼籲朝野立委都能支持。

行政院日前認定「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條文應屬無效，引發中央與地方角力，多位國民黨立委群起抨擊，此舉為中央政府將黑手伸入地方政府自治權限，台中市長盧秀燕更說，行政院廢除此條例的動作是違法行為，批評行政院「為所欲為」。

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時代力量立委陳椒華今與多個環團共同召開記者會，陳椒華說，時力在2016年就曾提出空汙法第28條修正案，主張地方政府「得」禁止或管制生煤使用，2018年空汙法大翻修時，也是一貫主張地方政府應有減煤權限，不過意見未被採納；陳椒華表示，此次行政院宣告生煤管制條例部分條文失效的做法，等同忽視中彰投受到空汙影響居民的權利，她將再度提出修法，維護地方政府在環境保護事項上的自治權利。

爭好氣聯盟發言人石毓菁表示，生煤條例公告已超過4年，前台中市長林佳龍任內減煤進度落後，因此造成第四年無法達成1104萬公噸的目標，如今行政院卻要撕毀生煤條例來護航台電，讓中部人對中火減煤4成的期待完全落空。

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