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親睹中國打壓亡父 李戡矢言：與統戰系統鬥爭到底

已故作家李敖。（擷取自李戡臉書）

已故作家李敖。（擷取自李戡臉書）

2020-03-18 17:25:01

〔即時新聞／綜合報導〕今日是已故作家李敖逝世兩週年，其獨子李戡撰文緬懷父親，稱在過去兩年內親眼目睹中國對李敖變本加厲的封殺和刁難，嚐盡人情冷暖，如今更加珍惜台灣這塊土地，他強調，未來仍將遵守父親的遺願繼續支持統一，「但在中國大力整頓陋習前，絕不會考慮促進它」，矢言與中國統戰系統鬥爭到底。

李戡在臉書寫道，父親兩年前離世，自己先是送他去殯儀館，接著趕回醫院開記者會，「我回家後一直在看電視，看到幾位過去和他有交集的人發表感想」，其中最令他印象深刻的是總統蔡英文的真誠和胸襟，以及台北市議員王世堅的真情落淚。

李戡話鋒一轉，表示李敖未曾想過打著支持統一之名在中國發財，自己也不願做這種與有關部門利益交換的沒品事，正因如此，父親的出版物與名譽至今仍廣受中國當局及媒體的打壓與迫害。

李戡直言，「只有在台灣，你還可以活成一個人想活的樣子，不管你政治立場如何，只要你有品，就能贏得尊重」，他坦言，為遵守父親的遺願，自己一輩子不會動搖支持統一的決心，「但在中國官方不大刀闊斧整頓陋習前，絕不考慮促進它，與此同時更會與整個統戰系統鬥爭到底，讓面子工程丟臉丟到全世界」。

對此，醫師作家蔡依橙認為，真正令人尊敬的統派就該是李敖父子這樣，他直言，「雖然他們希望達成的新中國已不可能實現，但他們有信念，也有堅持，不欺騙自己，也不欺騙別人」。

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