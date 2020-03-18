蔣萬安：防疫法規授權不明應儘快修法完備

武漢肺炎疫情，外界呼籲總統蔡英文發布緊急命令，立法院國民黨團書記長蔣萬安今表示，發布緊急命令屬總統職權，要由總統評估後做最後決定，關於有現行法令授權不明確的部分，朝野若有共識，應儘快透過修法解決。（資料照）

2020-03-18 17:44:53

〔記者林良昇、蘇永耀／台北報導〕武漢肺炎疫情，外界呼籲總統蔡英文發布緊急命令，立法院國民黨團書記長蔣萬安今表示，發布緊急命令屬總統職權，要由總統評估後做最後決定，關於有現行法令授權不明確的部分，朝野若有共識，應儘快透過修法解決。

總統府今日下午重申，緊急命令是國家遭遇緊急危難或應付財政經濟上重大變故，而欠缺足夠法律授權進行必要的處置時所發布，至於總統發布緊急命令之憲政職權，於憲法及憲法增修條文皆有明確規定，亦必須提交立法院追認，以符合民主憲政秩序。

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武漢肺炎疫情嚴峻，指揮中心今宣布新增23例確診，全台累計病例數達100例，今也宣布限制外籍人士入境，而政府日前宣布禁止高中以下師生出國，遭外界質疑缺乏法源依據，新北市長侯友宜、國民黨主席江啟臣都建議總統考量發布緊急命令，完備程序。

對於各界呼籲總統考量發布緊急命令，蔣萬安今受訪表示，發佈緊急命令屬於總統職權，應由總統評估後做最後決定。

蔣萬安強調，國民黨支持因應防疫的邊境管制，疫情看起來日趨嚴峻，必須採取相關應變措施，若政府評估疫情確實非常嚴峻，可考量是否禁止國人出國，另外，對於入境的民眾，也應思考是否進行全面篩檢。

蔣萬安也指出，現行法令如果有授權不明確的地方，例如說紓困特別條例的第7條，可以透過修法來補足，若朝野有共識，應儘快透過修法來解決，讓法規授權明確性上更完備。

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