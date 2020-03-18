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公懲會每案成本45.7萬元 比最高法院多了13.5倍

司法及法制委員會18日討論公懲法修正案。（記者吳政峰攝）

司法及法制委員會18日討論公懲法修正案。（記者吳政峰攝）

2020-03-18 11:14:52

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院司法及法制委員會18日討論「公務員懲戒法」修正案，國民黨立委李貴敏指出，公懲會2019年編列預算為9053萬9000元，平均每案成本45.7萬元，但同為終審法院的最高法院，每案成本僅3萬3900元，希望司法院對此提出專案報告。

李貴敏提案指出，公務員懲戒新制自2016年5月2日施行，根據2019年公務員懲戒統計年報，近3年公懲會的收案量分別為2019年198件、2018年252件、2017年247件，近三年每年的平均收案量為232件。

而2019年度公懲會編列歲出預算為9053萬9000元，平均每一案件行政成本為45萬7000元，李貴敏以同為終審法院的最高法院為例，最高法院2019年度編列的歲出預算為4億8573萬3000元，案件為1萬4309件，平均每案花費行政成本為3萬3900元，兩者相差13.5倍。

李貴敏認為，公懲會即將改制為懲戒法院，層級相當於最高法院，建請司法院就相關改制預算、員額及執行案件值之規劃與合理性，以及組織有無整併必要，向司法及法制委員會提出專案報告。立委鄭麗文、吳怡玎及賴香伶聯署本案。

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