與洪秀柱對談 江啟臣：我是台灣人也是中國人

國民黨主席江啟臣（見圖）今天與前主席洪秀柱對談，他說，自己是台灣人也是中國人，更說中華民國固有疆域明訂在憲法中，只要沒有修憲更動，我們自然應該遵守。（資料照）

2020-03-17 21:03:38

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席江啟臣的兩岸論述遭外界關注，江啟臣今天與前主席洪秀柱對談，他表示，自己是台灣人也是中國人，更說中華民國固有疆域是明訂在憲法中的，只要沒有修憲更動，我們自然應該遵守。

對於與洪秀柱對談時提及自己是台灣人也是中國人，江啟臣指出，中國國民黨是中華民國的開國政黨，對中國國民黨來說，中國就是中華民國。「我在台灣出生長大，我是台灣人，而從血源、文化、歷史來看，我也是中國人，從中華民國的憲法來說，我是中華民國國民。」

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洪秀柱今天與江啟臣對談，洪秀柱辦公室說，兩人在會談中達成中華民國憲法是兩岸關係中自我定位的共識，更該是朝野共識。若要變動，就需要修憲。而修憲所帶來的後果與代價，負責任的政黨與政治人物有責任要講清楚。

洪辦指出，洪秀柱與江啟臣兩位擔任黨主席的時間點都在國民黨總統大選敗選後，彼此非常了解這個位置的辛苦。都清楚不是用幾個年輕人就能號召年輕人，就能使其對國民黨產生好感，甚至標準低到只要不討厭國民黨。

洪辦說，兩人認為，年輕人對國民黨有負面觀點，主要還是被民進黨貼標籤的問題，但意識形態的影響，雖然不是年輕人討厭國民黨主要因素，但是因課綱造成扭曲歷史事實的問題更不能忽視。

對中華民國憲法、九二共識精神以及何謂法理台獨，洪秀柱提到，中華民國憲法就是一中憲法，憲法所定的國家方向是終極統一，這些方向是身為開國政黨的黨主席要面對的挑戰，江啟臣則說，中華民國的固有疆域是明訂在憲法中的，只要沒有修憲更動，我們自然應該遵守。

江啟臣也明確表示，要在兩岸和平與人民接受的前提下，捍衛中華民國以及大家所珍惜的民主體制，在身分認同上，他認為，這些原本就融合在生活與文化上的中華文化傳承，因為被政治化後，使得一些原本毋庸置疑的問題，成為了國家內耗的問題，他也更明白表示，自己是台灣人也是中國人。

洪辦說，兩位主席對於國民黨在國家發展的重要性以及國家在維持現狀正視歷史事實的觀點上，都有高度共識，並期許國民黨在江啟臣帶領下，成為一個給人民希望讓國家發展的政黨。

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