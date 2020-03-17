鄭育麟就任環保局長 力拚雲林垃圾自己處理

鄭育麟（第一排右2）就任環保局長，力拚雲林垃圾自己處理。（記者詹士弘攝）

2020-03-17 12:57:12

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣環保局舉辦新任局長佈達交接典禮，由雲林子弟鄭育麟接任，他曾任雲林縣環保局副局長台中市環保局副局長，擁有完整豐富的環保經歷與技術，他也強調，就任後最終目標，就是達成雲林垃圾自己處理。

雲林縣新任環保局長鄭育麟履新，由縣長張麗善親臨主持，張麗善感謝黃士漢前局長的努力與付出，也盼新任的鄭局長能持續為雲林縣打拼，打造亮麗、乾淨的城市。

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張麗善表示，雲林縣有全國最大石化工業園區，垃圾、PM2.5、濁水溪揚塵等環境問題挑戰，環保局是保護環境第一線，業務繁重複雜。新任局長鄭育麟具有環保專業，更擁有在地雲林縣環保局的多年經驗，相信有鄭局長的帶領下，能夠面對挑戰，克服問題，將縣內環保工作做得更徹底，讓雲林縣更加宜居。

鄭育麟表示，雲林縣目前環保問題有垃圾處理、濁水溪揚塵改善、PM2.5、工業污染管制、河川污染防治等，都是縣民關心且重要課題外，部分議題也是全國必須共同面對並予以解決的挑戰。其中，垃圾危機環保局將以「精進型MT處理系統」設備處理，並搭配廚餘堆肥及化製再利用方式處理等在環保工作上持續努力，朝向多元化垃圾處理之方式，落實循環經濟。

鄭育麟（左1）就任環保局長，在雲林縣長張麗善主持下，完成印信交接。（記者詹士弘攝）

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