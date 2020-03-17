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民眾黨青年團成軍 預告校園巡迴宣傳「18歲投票權」

台灣民眾黨今天宣布「民眾黨青年軍團」成軍，由黨籍立委蔡壁如授旗給4位青年幕僚吳怡萱、楊寶楨、蔡峻維、王郁文。（記者陳昀攝）

台灣民眾黨今天宣布「民眾黨青年軍團」成軍，由黨籍立委蔡壁如授旗給4位青年幕僚吳怡萱、楊寶楨、蔡峻維、王郁文。（記者陳昀攝）

2020-03-17 10:52:14

〔記者陳昀／台北報導〕台灣民眾黨今天宣布「民眾黨青年軍團」成軍，由黨籍立委蔡壁如授旗給4位青年幕僚吳怡萱、楊寶楨、蔡峻維、王郁文，預告將展開校園巡迴活動，推廣「18歲投票權」，包含先前借將到郭台銘陣營的吳怡萱，則回歸民眾黨的國家治理學院公關事務長。

蔡壁如指出，野百合學運30周年剛過，這些人都已經是中年大叔、阿姨，在政府體制位居要職，過去這些年輕學子追求的公平正義，民眾黨會持續為年輕人發聲，其中一項就是18歲投票權。

蔡壁如表示，年輕人比較沒有黨派的包袱，會選人不選黨、選賢與能，讓更多年輕人參與投票，可以促進新陳代謝，進而讓青年關切的各種議題，包含低薪、高房價、高學費及財政紀律等世代正義議題，進到改革的政治議程上。

吳怡萱、楊寶楨、蔡峻維和王郁文4位民眾黨青年幕僚也分享自己18歲的照片和小故事，吳怡萱說，覺得18歲不夠成熟、不能投票的想法已經過時，「有一種不成熟叫做大人覺得你不成熟」，公眾事務的討論，不是只有大人的思維才是正確的，13至18歲是很適合培養公眾事務認知的時期，下修公民權年齡有其必要。

負責青年族群開發任務的吳怡萱表示，為了不讓下修公民權再不了了之，民眾黨將推出與各大專院校學生接觸的座談、演講、營隊來面對面交流，也希望和社團結合舉辦相關活動，擴大宣傳。

台灣民眾黨今天宣布「民眾黨青年軍團」成軍，由黨籍立委蔡壁如授旗給4位青年幕僚吳怡萱、楊寶楨、蔡峻維、王郁文。（記者陳昀攝）

台灣民眾黨今天宣布「民眾黨青年軍團」成軍，由黨籍立委蔡壁如授旗給4位青年幕僚吳怡萱、楊寶楨、蔡峻維、王郁文。（記者陳昀攝）

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