將再爭取國防委員會 吳斯懷：絕不為台獨而戰

國民黨立委吳斯懷上午接受廣播專訪，強調自己捍衛中華民國，但絕不為台獨而戰。（記者陳昀攝）

2020-03-17 09:19:56

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委吳斯懷上午接受廣播專訪，除了重申自己不會洩密、坦蕩蕩，兩會期後還是會努力爭取國防及外交委員會，並提到，他絕對不會出賣中華民國，粉身碎骨在所不惜，「但絕不會為台獨而戰」。

被問到「你索取的資料如果被中共知道？」吳斯懷立刻表示，「這種事沒有如果，我不會洩密」，他強調，自己對中華民國的忠誠不容質疑，他索取的資料都是公開資訊，沒有「密」可言。

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對於自己想進入國防及外交委員會未果，和其他立委未能達成協議只好抽籤，但兩個會期後將再調整，「我當然會努力爭取，希望用我的專業，讓大家知道我去哪裡比較合適。 」

吳斯懷說明，他自認坦坦蕩蕩，絕對不會出賣中華民國，他的專業絕對足以監督國防部，包含退輔會，若不是在這個行業有幾十年的累積，看不到癥結，所有出發點都是為國家好。

針對陳柏惟喊話要他想洗刷懷疑就向習近平宣戰，吳斯懷說，他一直覺得中國大陸是我們的敵人，講很多次。至於為誰而戰、為何而戰？吳強調，「我為捍衛中華民國而戰，粉身碎骨在所不惜，但我絕不會為台獨而戰。」

但他也強調，不需要因為某位委員要他做的事，他就要回應，每位委員都有資格監督政府，誠懇呼籲每位立委，不要花時間去監督其他立委，這沒有太大意義。

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