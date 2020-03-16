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中國小粉紅繪「蔡英文投降受審圖」 網譏笑：這樣也爽？

中國小粉紅網軍近來發布一張「台灣總統蔡英文認罪受審圖」，引起廣大中國網民拍手叫好。（圖擷取自微博＿奇園JeffHoly）

中國小粉紅網軍近來發布一張「台灣總統蔡英文認罪受審圖」，引起廣大中國網民拍手叫好。（圖擷取自微博＿奇園JeffHoly）

2020-03-16 23:38:54

〔即時新聞／綜合報導〕防疫不忘幻想？中國小粉紅網軍近來發布一張「台灣總統蔡英文認罪受審圖」，引起廣大中國網民拍手叫好。該圖文被轉傳至批踢踢後，網友紛紛笑喊，「只能靠這樣自慰了」。

自稱「軍事博主」的微博帳號「奇圓JeffHoly」15日在微博發布《航母上的審判》一圖，並稱該圖場景是「和平解決」後在航空母艦甲板上召開的「特別法庭」，而位於畫面中央的是台灣總統蔡英文「正向主審官遞交認罪書，爭取寬大處理」，文末並標記「黃埔菌校」、「台灣傻事」。

「奇圓JeffHoly」更一一註解，站在畫面左方、在一旁等候「審判」的4人，由左而右依序為，行政院長蘇貞昌、前總統陳水扁、總統府秘書長陳菊，與前副總統呂秀蓮。

而畫面下方除了有中國官媒央視記者在現場直播，還有一群坐在嘉賓席上觀看審判的人，其中，喜不自勝地對著「鏡頭」比讚的是民眾黨黨主席柯文哲，而身穿深藍背心、淺藍襯衫的禿頭男子是高雄市長韓國瑜，低著頭又瞇著眼，疑似在打瞌睡，又像是在偷瞄隔壁女性的小腿。

大批中國網民紛紛興奮直呼「我這輩子能不能見到這一天？」、「都是台灣人逼出來的。大陸網民和民間現在武統聲浪真的很高漲」、「柯p還是搶鏡」；而令中國網民驚訝的是，中國領導人習近平卻「被消失」了，紛紛直呼畫中的主審官，「臥槽，確實是李克強啊」、「我找了半天，我們的人民領袖習主席去哪了？？？」

該圖文被轉傳到批踢踢 後，網友紛紛留言，「這也太自慰了吧」、「就像意淫的色圖一樣，給小粉紅自爽用的」、「幹不到只好自慰」、「可憐哪」、「只能靠這樣自慰了」、「精神勝利的傳統（阿Q精神）持續延續」、「歡迎收看大陸尋奇」。

該則微博貼文全文，現已因不明原因被消失。（圖擷取自微博＿奇園JeffHoly）

該則微博貼文全文，現已因不明原因被消失。（圖擷取自微博＿奇園JeffHoly）

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