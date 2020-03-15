蕭邦鋼琴大賽改稱台灣「中華台北」 外交部：不完美但可接受

波蘭蕭邦鋼琴大賽官網先前矮化台灣參賽者標註成「中國台灣」，在外交部抗議交涉後，14日比照奧會模式，改以「中華台北」標示。（翻攝自蕭邦鋼琴大賽官網）

2020-03-15 10:41:59

〔記者呂伊萱／台北報導〕波蘭蕭邦鋼琴大賽官網先前竄改台灣參賽者國籍，矮化標註成「中國台灣」，在外交部抗議交涉後，14日比照奧會模式，改以「中華台北」標示。外交部發言人歐江安今表示，「中華台北」與「中國」、「中國香港」等有明顯區別，不完美但尚可接受，我方對波蘭主辦方在中國政治壓力下尋求可能解決方式、展現誠意，表示肯定。

波蘭蕭邦鋼琴大賽是鋼琴界盛事，今年有9位台灣參賽者入圍預賽，但日前發生台灣參賽者國籍矮化標註成「PRC Taiwan （中華人民共和國台灣）」，接獲抗議後又改成「China Taiwan （中國台灣）」，引發軒然大波。

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外交部指出，鋼琴大賽是文化活動，不應涉入政治，主辦方昧於事實更改國籍，嚴重損及我國主權利益和參賽者尊嚴，外交部對此表示高度不滿，並要求波蘭方儘速更正。

在雙方交涉後，主辦單位於當地時間14日將台灣參賽者的國籍標示以「Chinese Taipei （中華台北）」取代「中國台灣」。

外交部發言人歐江安今天表示，經過外交部及我駐波蘭代表處與波蘭方面積極溝通協調，主辦單位作出正面回應，比照國際奧會模式及若干國際音樂賽事的前例，以「中華台北」國籍標示取代「中國台灣」，使台灣選手權益不受矮化影響，並與「中國」選手有所區別。

歐江安指出，目前中國參賽者國籍標示是「中國」，香港參賽者國籍標示是「中國香港」，與我國參賽選手以「中華台北」名稱標示有明顯區別。

外交部對中國政府橫蠻施壓波蘭主辦單位的無理作法表達高度不滿。歐江安並說，波方主辦單位面臨中方極大的政治壓力仍盡力尋求可能的解決方式，決定依據國際奧會模式，以「中華台北」名義稱呼台灣參賽者。外交部對波蘭方展現的誠意與努力表示肯定，並期盼我國參賽選手都能不受政治干預，平等參賽，盡情發揮音樂才藝。

歐江安說明，外交部感謝波蘭各方的努力，這樣的結果雖然不完美，但尚可接受，「我們會繼續努力，讓全世界瞭解台灣不是中國的一部分，音樂及藝術不應受到政治力的不當干預」。

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