張育美Lulu說惹議 藍營民代籲黨中央「出手微調」

國民黨高市議員對同黨不分區立委在立院質詢表現，直言令人看不下去。（記者王榮祥翻攝）

2020-03-14 14:10:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨立委張育美日前質詢農委會時，拿愛犬「Lulu」為例，極力凸顯人與寵物間親密關係，最後才提到寵物防疫，獨特質詢內容引發議論；國民黨高市議員邱于軒今透過臉書直言，看到立院前輩表現猶如防疫破口，希望黨中央能出手「微調」，別讓不分區立委成為綠營的提款機。

香港一確診新冠肺炎個案所飼養的博美狗，被檢測出口鼻呈現弱陽性，引發關切；立委張育美12日在立院質詢時，拿著自家愛犬「Lulu」照片述說她與Lulu的感情，還在質詢台上隔空喊話「親親」、「I love you」等內容，引發網友熱議，有網友直言「能講一點國家大事，講一點立委層級的話嗎？」、「很愛狗是不錯啦，但能不能講重點」。

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國民黨高市議員邱于軒今指出，治療聲帶，休養生息中，卻還忍不住發文！因為實在令人看不下去啊！

她表示，國民黨還未從總統敗選的陰影中走出，罷韓風暴也是進行式，一時很難馬上振作，重拾民心！然而，我們看到立院前輩們的表現，猶如防疫破口般，讓基層大失所望！綠營縱然擅長網軍操作，但沒有「宿主」，如何讓病毒擴散？？！

她呼籲黨中央能出手「微調」，別讓不分區立委成為綠營的提款機！預防重於治療，如何高EQ的回應網軍的操作，也可以是「衛教」的一課啊！實在不行就先戴口罩吧！

國民黨不分區立委張育美（左）質詢內容引發議論。（記者王榮祥翻攝）

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