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國防部長都要喊「學長」 黃澎孝揭「下架吳斯懷」原因

吳斯懷向國防部索取機敏資訊遭外界質疑。（記者陳昀攝）

吳斯懷向國防部索取機敏資訊遭外界質疑。（記者陳昀攝）

2020-03-13 12:11:09

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨軍系立委吳斯懷本屆會期分屬於社福及衛環委員會，他向國防部調閱軍方資料引發爭議，由於吳過往就因參與過中國官方活動惹議，索資一事加深外界疑慮。前國大代表黃澎孝點出，軍中學長學弟關係緊密，吳斯懷是陸軍中將退伍，更是現任國防部長嚴德發、國安局長邱國正的學長，三人都是裝甲兵科，因此，當立委學長索資時，「國防部長、國安局長能不賣吳斯懷學長的帳嗎」，強調這正是他主張下架吳的原因，「吳斯懷沒下架，我們的國防與國安都有可能被下架了。」

黃澎孝在臉書 寫道，吳斯懷索資消息曝光，應是國防部為自保才讓消息「不脛而走」。他解釋，吳是陸官校43期、嚴德發44期、邱國正45期，在講究先來後到的軍校中，隔一期的學長、學弟會成為「入伍班長」和「班兵」的師徒關係，「對入伍生而言，不誇張的說，入伍班長的地位，僅次於上帝！」

黃澎孝說，同一兵科的學長學弟關係更為緊密，互相拉拔、提攜，甚至在軍中形成「流派」，因此，即便是貴為上將、國防部長的嚴德發，面對吳斯懷還是得客客氣氣尊稱 「學長」，更何況吳斯懷已是立法委員，「所以當這位吳斯懷學長向國防部開口索取 國防資料時，國防部長嚴德發學弟有多麼為難了...」

此外，吳斯懷與邱國正也是學長學弟關係，也都是裝甲兵科，吳思懷交卸陸軍六軍團指揮官時，接任者正是邱。

黃澎孝表示，「大家應該能瞭解，當初為什麼我會一再呼籲下架吳斯懷了吧！？正因為吳斯懷沒下架，我們的國防與國安都有可能被下架了。」

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