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首頁　>　政治

「香港村」挨批韓國瑜怒回神經病 黃捷籲他別汙名化

高雄市長韓國瑜昨天在岡山與廠商座談。（記者蘇福男攝）

高雄市長韓國瑜昨天在岡山與廠商座談。（記者蘇福男攝）

2020-03-13 09:50:40

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天在岡山與廠商座談時，竟表示他提出的「香港村」計畫，卻有人罵他學「納粹集中營」，這些人是「亂罵一通、「有神經病」。對此，市議員黃捷呼籲韓國瑜把話收回去，不要汙名化神經疾病。

韓國瑜昨天到岡山本洲產業園區，與廠商進行交流座談，他強調疫情對於經濟有衝擊，股票、產業鏈都受到影響，希望可以跟銀行討論，在疫情結束前，協助廠商與銀行協調，不要抽銀根。

但座談最後，韓國瑜話峰一轉，為他前天提出的「香港村」計畫辯駁，他說：「有的人簡直亂罵一通，說是學納粹的集中營，這都有神經病」。

韓國瑜指出，如果香港人要往歐洲、美國移民，或是台北、台南等地，結果來到高雄，發現雙語教育是全國最棒，加上醫療、交通、土地、美食、環境，就可以選高雄，「這跟納粹集中營有什麼關係？我們要想下一階段高雄怎麼改變。」

對此，時代力量議員黃捷不以為然，她受訪時表示，針對韓市長的批評，她想提的是「請市長不要再用神經病這樣的字眼，來汙名化神經疾病，希望市長把話收回去！」

黃捷說，針對市長批評的內容，她必須再次強調，過去一整年，包括現在，香港都還在進行反送中運動，在這過程中，韓市長不聞不問，也沒有對香港發生的災難給予關心，「從沒有關心過香港的市長，現在又拿所謂的高雄有很好的交通、教育、醫療資源，希望吸引香港人，又怎麼能讓人信任呢？」

她強調，中國壓迫香港的本質，就是香港原本有高度的法治、高度生活品質，但是因為中國極權政權目前正在壓迫香港，才導致香港目前面臨這樣的處境，如果韓市長有認知到這一點最關鍵問題的話，希望可以支持香港人說出「你撐香港，願意守護台灣的民主自由」，這樣香港人才會對你有所信任。

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