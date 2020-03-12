不只唐鳳！台灣這群「醫師官員」統統被日網友起底讚爆

近日又有日本網友發現副總統陳建仁、行政院副院長陳其邁、準副總統賴清德等人都有醫生的身分，並且根據台灣疫情記者會上的照片，搜出各個官員的身分背景大讚，「每個人都是傳染病學專家」、「都是這時代最傑出的人」！ （擷取自推特）

2020-03-13 00:43:57

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情蔓延全球，台灣疫情相比亞洲鄰近國家較為輕微，也讓各國注意到台灣的防疫工作。日本社群先前才對協助推出「口罩地圖」的數位政委唐鳳大加讚譽，近日又有日本網友發現副總統陳建仁、行政院副院長陳其邁、準副總統賴清德等人都有醫生的身分，並且根據台灣疫情記者會上的照片，搜出與會各個官員的身分背景大讚，「每個人都是傳染病學專家」、「都是這時代最傑出的人」！

日本網友「めいほう」日前在推特PO文，貼出一張台灣中央流行疫情指揮中心記者會的照片，除了指揮官陳時中是醫師外，包括中央流行疫情指揮中心張上淳、羅一鈞、莊人祥都為傳染病專業的醫師；周志浩則是公衛、生物醫學專門醫師。

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此外，「めいほう」也表示，除了中央流行疫情指揮中心的官員都非常專業外，現任副總統陳建仁、行政院副院長陳其邁與準副總統賴清德，通通都具有醫學背景。其中，陳其邁有應付登革熱的經驗、賴清德有公衛專業外，陳建仁更是擁有傳染病專業，更是SARS時期的衛生署署長。

「めいほう」不禁大讚，台灣IQ180的IT部長（指唐鳳）的確了不起，但衛生福利部長每天迅速的對疫情做出回應，每個負責此事的官員都是這時代最傑出的人，且幾乎都是傳染病專家；他更讚現任副總統陳建仁，是流行病學的權威，行政部門中大量的醫療專業人員可能加速了防疫措施進度，也讓防疫工作更加完善。

目前「めいほう」的推特文，已經有超過5000多次的轉發、1萬多人按讚，網友紛紛回應「安倍請學習」、「這和日本形成對比」、「一支專家隊伍，加上可以協調的團隊，和一個優秀的領導者，這是一個完美的陣容」、「他們記了起SARS疫情的教訓」。

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