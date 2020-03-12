為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

不只唐鳳！台灣這群「醫師官員」統統被日網友起底讚爆

近日又有日本網友發現副總統陳建仁、行政院副院長陳其邁、準副總統賴清德等人都有醫生的身分，並且根據台灣疫情記者會上的照片，搜出各個官員的身分背景大讚，「每個人都是傳染病學專家」、「都是這時代最傑出的人」！ （擷取自推特）

近日又有日本網友發現副總統陳建仁、行政院副院長陳其邁、準副總統賴清德等人都有醫生的身分，並且根據台灣疫情記者會上的照片，搜出各個官員的身分背景大讚，「每個人都是傳染病學專家」、「都是這時代最傑出的人」！ （擷取自推特）

2020-03-13 00:43:57

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情蔓延全球，台灣疫情相比亞洲鄰近國家較為輕微，也讓各國注意到台灣的防疫工作。日本社群先前才對協助推出「口罩地圖」的數位政委唐鳳大加讚譽，近日又有日本網友發現副總統陳建仁、行政院副院長陳其邁、準副總統賴清德等人都有醫生的身分，並且根據台灣疫情記者會上的照片，搜出與會各個官員的身分背景大讚，「每個人都是傳染病學專家」、「都是這時代最傑出的人」！

日本網友「めいほう」日前在推特PO文，貼出一張台灣中央流行疫情指揮中心記者會的照片，除了指揮官陳時中是醫師外，包括中央流行疫情指揮中心張上淳、羅一鈞、莊人祥都為傳染病專業的醫師；周志浩則是公衛、生物醫學專門醫師。

此外，「めいほう」也表示，除了中央流行疫情指揮中心的官員都非常專業外，現任副總統陳建仁、行政院副院長陳其邁與準副總統賴清德，通通都具有醫學背景。其中，陳其邁有應付登革熱的經驗、賴清德有公衛專業外，陳建仁更是擁有傳染病專業，更是SARS時期的衛生署署長。

「めいほう」不禁大讚，台灣IQ180的IT部長（指唐鳳）的確了不起，但衛生福利部長每天迅速的對疫情做出回應，每個負責此事的官員都是這時代最傑出的人，且幾乎都是傳染病專家；他更讚現任副總統陳建仁，是流行病學的權威，行政部門中大量的醫療專業人員可能加速了防疫措施進度，也讓防疫工作更加完善。

目前「めいほう」的推特文，已經有超過5000多次的轉發、1萬多人按讚，網友紛紛回應「安倍請學習」、「這和日本形成對比」、「一支專家隊伍，加上可以協調的團隊，和一個優秀的領導者，這是一個完美的陣容」、「他們記了起SARS疫情的教訓」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》也想要唐鳳！ 南韓網友：台灣社會風氣驚人
2020-03-09 21:48

武漢肺炎》也想要唐鳳！ 南韓網友：台灣社會風氣驚人
武漢肺炎》「台灣IT大臣」出手助東京！小池百合子公開致謝
2020-03-09 18:15

武漢肺炎》「台灣IT大臣」出手助東京！小池百合子公開致謝
楊梅休閒機能足 塑造親子樂活環境

楊梅休閒機能足 塑造親子樂活環境
武漢肺炎》不只韓國人想換台灣總統 日本人也想換「IT大臣」
2020-02-25 06:43

武漢肺炎》不只韓國人想換台灣總統 日本人也想換「IT大臣」
即時口罩地圖超強！日媒讚唐鳳：台灣「天才IT大臣」
2020-02-13 18:40

即時口罩地圖超強！日媒讚唐鳳：台灣「天才IT大臣」
政治今日熱門
2020-03-12 17:06

環衛立委吳斯懷索取軍機 國防部證實

2020-03-12 19:37

英語也通！指揮中心外媒提問 超強手譯員被讚爆 影片

2020-03-12 18:48

TAIPEI Act完成國會程序 待川普簽署後生效

2020-03-12 18:03

武漢肺炎》總統召開國安高層會議 5大指示降低疫情衝擊經濟

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播