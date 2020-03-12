不只唐鳳！台灣這群「醫師官員」統統被日網友起底讚爆
近日又有日本網友發現副總統陳建仁、行政院副院長陳其邁、準副總統賴清德等人都有醫生的身分，並且根據台灣疫情記者會上的照片，搜出各個官員的身分背景大讚，「每個人都是傳染病學專家」、「都是這時代最傑出的人」！ （擷取自推特）
〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情蔓延全球，台灣疫情相比亞洲鄰近國家較為輕微，也讓各國注意到台灣的防疫工作。日本社群先前才對協助推出「口罩地圖」的數位政委唐鳳大加讚譽，近日又有日本網友發現副總統陳建仁、行政院副院長陳其邁、準副總統賴清德等人都有醫生的身分，並且根據台灣疫情記者會上的照片，搜出與會各個官員的身分背景大讚，「每個人都是傳染病學專家」、「都是這時代最傑出的人」！
日本網友「めいほう」日前在推特PO文，貼出一張台灣中央流行疫情指揮中心記者會的照片，除了指揮官陳時中是醫師外，包括中央流行疫情指揮中心張上淳、羅一鈞、莊人祥都為傳染病專業的醫師；周志浩則是公衛、生物醫學專門醫師。
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此外，「めいほう」也表示，除了中央流行疫情指揮中心的官員都非常專業外，現任副總統陳建仁、行政院副院長陳其邁與準副總統賴清德，通通都具有醫學背景。其中，陳其邁有應付登革熱的經驗、賴清德有公衛專業外，陳建仁更是擁有傳染病專業，更是SARS時期的衛生署署長。
「めいほう」不禁大讚，台灣IQ180的IT部長（指唐鳳）的確了不起，但衛生福利部長每天迅速的對疫情做出回應，每個負責此事的官員都是這時代最傑出的人，且幾乎都是傳染病專家；他更讚現任副總統陳建仁，是流行病學的權威，行政部門中大量的醫療專業人員可能加速了防疫措施進度，也讓防疫工作更加完善。
目前「めいほう」的推特文，已經有超過5000多次的轉發、1萬多人按讚，網友紛紛回應「安倍請學習」、「這和日本形成對比」、「一支專家隊伍，加上可以協調的團隊，和一個優秀的領導者，這是一個完美的陣容」、「他們記了起SARS疫情的教訓」。
確かに台湾のIQ180のIT大臣はすごいだけど（自分も大ファン）、でも台湾の感染症対策センターで毎日記者会見を開き、迅速に対応、対策、情報公開をしっかり打っていく厚生大臣を始めとした各担当が今回の一番の功労者だと思う。それにほぼ感染症専門家。 pic.twitter.com/CLGKGu2niF— めいほう （@guidemeihou） March 9, 2020