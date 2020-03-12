武漢包機中方想塞人 學者推測：30「候補乘客」早在機場等

第二批武漢包機爆出中方想塞人的爭議，引發各界關注。（記者劉信德攝）

2020-03-12 21:01:10

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於對於第二批武漢包機回台，中國官媒「新華社」昨天（11日）凌晨發出新聞稿，自曝中方想要塞30餘人的遞補名單，卻遭台灣拒絕。台師大政治所教授、陸委會諮委范世平今天在臉書表示，武漢回台包機的神秘30位候補乘客，這30人肯定就在機場，否則怎麼來得及趕上飛機？所以這都是中國預先的安排。

范世平說，武漢回台的第二班東航包機，中方臨時提出再塞30人上機，遭我方拒絕。這30人肯定就在機場，否則怎麼來得及趕上飛機？何況10日當天習近平搭機來武漢巡視，交通全面管制，機場警衛森嚴，這30人根本出不了門。所以這30位「候補乘客」中國早就挑選好，搭乘專車在機場等候， 所以這都是中國預先的安排。

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他說，華航的包機11人未報到、18人不願配合檢疫而未搭機，有1位婦女發燒未登機。怎麼會有這麼多人未報到？大家歸心似箭怎會輕言放棄？還是他們被中方臨時通知不用來機場？

范世平認為，那些可登機的人都到醫院檢查，獲得健康證明，為何要拒絕檢疫？何況這些人都知道登機前要檢疫，為何好不容易來到機場卻放棄？還是他們是「被迫」拒絕檢疫？

范世平指出，更離奇的是我國的發燒標準為37.4度，那位發燒的女乘客溫度是37.1度，根本未超過標準，為何無法搭機？這位婦女為何不抗議？還是不敢抗議？

他懷疑，中國是否希望華航包機「空出」30人，來作為「候補」東航30人的合理化理由？如此總量沒改變，就可與我方討價還價。倘若真是如此，那真是太可怕了。

第二批武漢包機中方想塞人，台師大政治所教授、陸委會諮委范世平今天在臉書表示，武漢回台包機的神秘30位候補乘客，這30人肯定就在機場，否則怎麼來得及趕上飛機？（圖擷自臉書）

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