李來希狂嗆口罩實名制2.0 馮光遠：SHUT THE F*** UP

馮光遠（見圖）不滿李來希批評政府的「口罩實名制2.0」政策，在臉書要李閉嘴。（資料照）

2020-03-12 22:30:17

〔即時新聞／綜合報導〕全國公務人員協會榮譽理事長李來希連日批評政府「口罩實名制2.0」，作家馮光遠今（12）日對此在臉書重砲抨擊：「SHUT THE F*** UP（他X的閉嘴）」，馮認為，「李來希們」的論調全為了自身利益考量。

李來希連日在臉書批評政府「口罩實名制2.0」政策，要透過此政策購買口罩，還得先學會如何上網，且訂購後還要加收7元運費，李認為相當不合理，政府存在的目的應是簡政便民，還需具備同理心，要站在人民的角度作思考，買個口罩可以搞得那麼複雜，李怒轟政府「可惡至極」。

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馮光遠在臉書回應，「李先生，台灣以你們這幫人的利益或者方便為主要施政考量的時代，早就一去不復返了」，過去「能撈就撈，能混就混」的公職人員形態，現在除了台北市長柯文哲的民眾黨還在繼續奉行不渝之外，其餘的公家機關好像也都努力改進了。

馮光遠強調，國民黨豢養出來的一種「台灣人」，如果回他們的祖國──中國去生活，對他們、對我們台灣人來講，其實都是好事，因為彼此都眼不見為淨，馮要求李來希：「SHUT THE F*** UP（他X的閉嘴）。」

馮光遠臉書全文

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