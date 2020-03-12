為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

李來希狂嗆口罩實名制2.0 馮光遠：SHUT THE F*** UP

馮光遠（見圖）不滿李來希批評政府的「口罩實名制2.0」政策，在臉書要李閉嘴。（資料照）

馮光遠（見圖）不滿李來希批評政府的「口罩實名制2.0」政策，在臉書要李閉嘴。（資料照）

2020-03-12 22:30:17

〔即時新聞／綜合報導〕全國公務人員協會榮譽理事長李來希連日批評政府「口罩實名制2.0」，作家馮光遠今（12）日對此在臉書重砲抨擊：「SHUT THE F*** UP（他X的閉嘴）」，馮認為，「李來希們」的論調全為了自身利益考量。

李來希連日在臉書批評政府「口罩實名制2.0」政策，要透過此政策購買口罩，還得先學會如何上網，且訂購後還要加收7元運費，李認為相當不合理，政府存在的目的應是簡政便民，還需具備同理心，要站在人民的角度作思考，買個口罩可以搞得那麼複雜，李怒轟政府「可惡至極」。

馮光遠在臉書回應，「李先生，台灣以你們這幫人的利益或者方便為主要施政考量的時代，早就一去不復返了」，過去「能撈就撈，能混就混」的公職人員形態，現在除了台北市長柯文哲的民眾黨還在繼續奉行不渝之外，其餘的公家機關好像也都努力改進了。

馮光遠強調，國民黨豢養出來的一種「台灣人」，如果回他們的祖國──中國去生活，對他們、對我們台灣人來講，其實都是好事，因為彼此都眼不見為淨，馮要求李來希：「SHUT THE F*** UP（他X的閉嘴）。」

馮光遠臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
強烈反彈「口罩實名制2.0」 李來希轟政府：可惡至極
2020-03-12 17:00

強烈反彈「口罩實名制2.0」 李來希轟政府：可惡至極
武漢肺炎》「台灣IT大臣」出手助東京！小池百合子公開致謝
2020-03-09 18:15

武漢肺炎》「台灣IT大臣」出手助東京！小池百合子公開致謝
楊梅休閒機能足 塑造親子樂活環境

楊梅休閒機能足 塑造親子樂活環境
武漢肺炎》台灣口罩實名制太轟動 害泰國政府狂喝酸辣湯
2020-03-09 01:07

武漢肺炎》台灣口罩實名制太轟動 害泰國政府狂喝酸辣湯
武漢肺炎》勇官探視確診副總統不戴口罩？伊朗官方說話了
2020-03-08 18:57

武漢肺炎》勇官探視確診副總統不戴口罩？伊朗官方說話了
武漢肺炎》防疫表現優異 醫師洪永祥：真以台灣人為榮
2020-03-03 00:49

武漢肺炎》防疫表現優異 醫師洪永祥：真以台灣人為榮
政治今日熱門
2020-03-12 17:06

環衛立委吳斯懷索取軍機 國防部證實

2020-03-12 19:37

英語也通！指揮中心外媒提問 超強手譯員被讚爆 影片

2020-03-12 18:48

TAIPEI Act完成國會程序 待川普簽署後生效

2020-03-12 18:03

武漢肺炎》總統召開國安高層會議 5大指示降低疫情衝擊經濟

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播