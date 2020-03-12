武漢肺炎狂燒 日駐台代表：台灣真知灼見可對世界有巨大貢獻

日本駐台代表泉裕泰今主動重申，將持續大力支持台灣參與世衛大會（WHA）。（翻攝自臉書）

2020-03-12 20:22:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕世衛組織（WHO）11日宣布武漢肺炎（COVID-19）疫情為「全球大流行」。新型冠狀病毒擴散之際，日本駐台代表泉裕泰今主動表示，「相信台灣的真知灼見可與世界廣泛共享」，對受苦國家做出巨大貢獻，他因此重申，將持續大力支持台灣參與世衛大會（WHA）。

WHO秘書長譚德塞11日在日內瓦記者會上表示，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）在114個國家或地區已超過11萬8000例病例，逾4000人喪生。經評估可視為「全球大流行」（pandemic）。

請繼續往下閱讀...

台灣連年未能獲邀參與WHA，甚至在平日技術性會議部分，根據外交部統計2009年到2019年，我方一共向WHO提出希望參加187場會議申請，但只獲准參加57場，被拒絕比率高達70％。

日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰今透過日台交協官方臉書再次肯定台灣防疫措施。他說，新型冠狀病毒持續擴散，隨著全球感染人數迅速增加，台灣在應對病毒傳染擴散方面有很好的對應。

泉裕泰說，他相信台灣的真知灼見可與世界各國廣泛共享，並對苦於遭受傳染蔓延的其他國家與地區做出巨大貢獻，「從這個觀點出發，我將持續大力支持台灣作為觀察員身分參加WHO大會」。

日本首相安倍晉三1月底時在議會答詢中說，應該排除政治立場，否則區域全體很難維持健康及防止疫情擴散，有必要讓台灣參加世衛組織。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法