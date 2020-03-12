捷克政府聲明譴責中國威脅 將續與台灣保持合作

外交部歐洲司副司長陳詠韶出席例會。（記者呂伊萱攝）

2020-03-12 16:42:15

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國以報復捷克企業作為威脅，逼捷克參議院議長不許訪台，引發捷克政壇不滿。捷克政府11日召開外交高層會議，會後聲明指出應該尊重彼此主權，譴責中國威脅行徑，並強調願與台灣保持經濟文化合作關係。

中國威脅捷克故參議院議長柯佳洛一案延燒，捷克總理巴比什和反對黨領袖紛紛要求中國撤換大使張建敏。捷克政府11日召開高層例行會議，總統、總理、參眾兩院議長、外交部長和國防部長等高層都參加，討論捷克對外政策立場。

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捷克政府會後發表聯合聲明，強調捷克與中國應該尊重彼此的主權，在符合既定規範的基礎上互動。捷克的外交決策從本國利益出發，不受他人支配，拒絕任何形式的壓力，譴責中國威脅行為。

聲明並對捷中雙邊經貿關係表示不滿，認為中國市場應該對捷克企業更開放，以降低捷克對中國的貿易逆差。聲明最後強調，在不違反歐盟一中政策的前提下，捷克願與台灣在經濟和文化領域保持合作關係。

聲明並未提及是否要求撤換中國大使、或是新任參議長維特齊是否訪台等內容。

外交部歐洲司副司長陳詠韶今天在例會上表示， 台灣和捷克近年有許多合作，捷克政府聯合聲明也明確肯定要持續與台灣發展經貿與文化合作關係。陳詠韶並分享指出，捷克最近有份民調結果顯示，3分之2的捷克人民都非常支持和台灣加強關係，她認為，捷克因其歷史文化淵源，相當重視民主人權，在這樣的價值理念下台捷關係長足發展。

至於繼任參議長的訪台意向為何？陳詠韶則說，捷克行政立法部門中有很多友台政要，我駐捷克代表處和他們保持互動、密切聯繫。新議長維特齊剛剛上任，很多活動還在安排當中，不過因歐洲疫情變化快速，捷克政府高層在中、短期內會調整國際訪問的日程，就新任參議院議長訪問、或其他政治要訪問等案，外館會持續追蹤了解。

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