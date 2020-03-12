吳斯懷被證實向國防部索取軍機 台灣基進痛批：不演了

台灣基進發文痛批「吳斯懷不演了！」指出資通電軍的機密性，懷疑與中共網路戰有關。（圖擷取自台灣基進臉書粉專）

2020-03-12 20:59:11

〔即時新聞／綜合報導〕陸軍退將、國民黨不分區立委吳斯懷，被媒體揭露向國防部索取大量軍事情資，包含人力和預算等機敏資料，吳對此強調是「問政需求」，但仍引發外界質疑。對此，台灣基進發文痛批「吳斯懷不演了！」指出資通電軍的機密性，懷疑與中共網路戰有關。

台灣基進在臉書發文說明，「資通電軍」全名是「國防部參謀本部資通電軍指揮部」，是國防部參謀本部直屬單位，主要任務包含電子作戰、資訊作戰、網路作戰及軍線（軍用電話線）維護管理。

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台灣基進指出，2017年台灣因應新的作戰型態成立「資通電軍」時，吳斯懷立刻表態「這重要歸重要，但有必要特別成立一個軍種嗎」， 甚至還批評成立「資通電軍」只是為了選舉口號，現在吳斯懷又這麼關心現行狀況，是突然認知到「資通電軍」很重要了嗎？還是別有考量？

「2018中共用網軍、假新聞干擾介入台灣選舉，形成韓流，台灣絕對是中國假消息攻擊最嚴重的受害者，現今武漢肺炎疫情期間假消息更不減反增，但從沒見過吳斯懷有任何評論。」台灣基進質疑，吳斯懷現在卻要求調閱「網路作戰」的資通電軍機密資料「難道是在裡應外合嗎？在此強烈呼籲吳斯懷應交代清楚他對中共對台網路作戰的立場。」

《民視新聞網》報導，隸屬衛環委員會的立委吳斯懷，向國防部索取多項情資，除了兩岸部隊防疫狀況與他所屬的委員會有明顯關聯，索取清單項目還包含聯兵營整備進度，以及機敏的資通電軍，人數、預算和作業內容等。國防部則證實，吳斯懷的確有提出「需求」，也有派出專員與吳面對面報告，但國家機密情報資料，國防部有做到「堅守國家機密保護法底線」。

對此，吳斯懷澄清向國防部索取軍機是「行使立委職權」，為了問政需要會向各部會要求提供基本資料，且這些資料全是網路上、公告中找得到的公開資料。他也強調他的專長在於國防領域，想要研究國防白皮書實屬「合情合理」，並沒有其他的意圖。

國民黨不分區立委吳斯懷加入立法院社會福利及衛生環境委員會，卻被發現近期向軍方要求提供軍事機密，此事經國防部證實，吳對此強調是「問政需求」，不存在其他任何意圖。（資料照）

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