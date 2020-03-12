罷免金門議長案喊卡 陳滄江：罷免理由已不存在

陳滄江去年召開記者會，發起提案連署罷免縣議長洪允典。（資料照，記者吳正庭攝）

2020-03-12 16:24:17

〔記者吳正庭／金門報導〕前金門縣議員陳滄江今天表示，有關議長洪允典罷免案，由於縣議會莒光湖畔大樓預算已全數刪除，罷免理由已不存在，加上近日武漢肺炎疫情變化，為免佔用太多社會資源，經向各界賢達請益，決定撤回罷免案。

縣議長洪允典說，對陳滄江的作法表示尊重，並強調，社會和諧最重要。

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金門縣選委會表示，陳滄江若未於4月11日前完成第2階段的6350分連署書，此罷免案即視為自動失效。

金門縣議會去年向縣府撥用莒光湖旁共融公園預定地，準備斥資新台幣約10億元打造1座新的議政大樓，消息傳出，引來民間反對聲浪，許多年輕族群罕見地自發性到金城鎮莒光公園「野餐」，以行動表達抗議。

提案人陳滄江說，洪允典不理會民意，執意在莒光湖蓋新的議政大樓，保留規畫設計費1000萬元預算，並揚言拒審縣政府109年度總預算，種種作法引起地方極大反彈，因此在去年12月25日發起這項金門地方自治史上第1次罷免議員的連署案。

陳滄江第1階段送出的669連署人，在今年2月26日獲中央選舉委員會核定為合格法定提案人，陳滄江才於3月2日親往中選會領回第2階段連署書，領回次日即依法展開連署。陳滄江說，依中選會規定，在領取第2階段連署書次日起40天內，也就是應於4月11日前完成6350分連署書，依目前各社團團體及個人前來領取的連署書已超過3000分，如計畫不變，依目前進度，第2階段連署可望在3月底達標。

罷免案在3月6日縣議會第7屆第7次臨時會後出現轉折，議員主動提案將議會預算中的房屋建築及設備費1千萬元全數刪除，三讀通過。陳滄江說，此舉等同放棄在莒光湖興建議政大樓，也沒有在其他地方興建議政大樓的計畫，罷免理由已不存在。

陳滄江說，這是1次民意的展現，也是人民行使公民權的勝利，反映民意雖遲了一點，總算是順乎民意的善意回應。

陳滄江強調，暫時撤除罷免案，並不代表不再關心及監督議政，日後任何民意代表應該更重視人民的聲音及權益，否則罷免案仍然可以在1年後更換連署提案人繼續執行，持續監督議會。

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